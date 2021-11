Das Onlineportal von Jobmatch.me bietet seine Dienstleistung ab sofort auch in Polen an. Davon profitieren nicht nur deutsche Transportunternehmen mit Niederlassungen in Polen, sondern auch Unternehmen in Deutschland, die Berufskraftfahrer aus Polen suchen. Nach Deutschland und Österreich ist Polen das dritte Land, in dem die Jobplattform tätig ist.

Mit der Etablierung der Jobplattform im polnischen Markt wird es Unternehmen und Fahrern international noch einfacher gemacht, in Kontakt zu kommen. Davon profitieren nicht nur deutsche Fuhrunternehmen mit Niederlassungen in Polen, sondern auch Unternehmen in Deutschland, die Berufskraftfahrer aus Polen suchen. Schon einige Tage nach dem Launch konnte Jobmatch.me über 1.000 Registrierungen von Lkw-Fahrern auf Jobsuche verzeichnen. Ziel ist es, europaweit einen transparenteren Arbeitsmarkt für Fachkräfte zu ermöglichen. Die Entwicklungen in Großbritannien haben gezeigt, was passieren kann, wenn Arbeitsmärkte künstlich geschlossen werden.

Großes Potential für deutsche Unternehmen

“Laut Statistiken gibt es in Polen mehr als doppelt so viele Speditionen wie in Deutschland, nämlich 38.000. Dabei sind die einzelnen Unternehmen kleiner als in Deutschland. Rein rechnerisch haben deutsche Speditionen im Durchschnitt einen Fuhrpark von 37 Lkw, in Polen kommen Spediteure durchschnittlich auf 18 Lkw. Wir sehen hier eine hohe Fragmentierung des Marktes. Genau hier kann die Jobplattform helfen, Arbeitskräfte schnell, effizient und transparent zu allokieren”, erklärt Daniel Stancke, Gründer von Jobmatch.me.

Hintergrund zu Jobmatch.me

Das Unternehmen, welches auch unter dem Namen TruckJobs bekannt ist, ist seit 2017 in der Branche tätig. Bis heute haben sich allein in Deutschland über 200.000 Berufskraftfahrer registriert. Anders als andere Stellenbörsen arbeitet Jobmatch.me mit Matching-Algorithmen. Diese gleichen die angegebenen Parameter ab und ermitteln die besten Kombinationen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Zusammen mit einem sehr vereinfachten Anmeldeverfahren, reduziert sich die Abbruchrate drastisch. „Arbeitgeber profitieren von bis zu fünf Mal mehr Bewerbungen”, sagt Stancke. Für die Zukunft strebt das Unternehmen mit Sitz aus Hamburg eine europaweite Internationalisierung an.

