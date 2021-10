"There has never been a better time to find the type of HGV driving job you want" - der Satz stammt aus einem Brief, mit dem das Ministerium kürzlich gemeinsam mit Transportverbänden rund eine Million Inhaber eines Lkw-Führerscheins angeschrieben auf den landesweitern Fahrermangel hingewiesen hat.

Rückkehr in Betracht ziehen

„Sie haben sicher schon bemerkt, dass der Mangel an Lkw-Fahrern die britischen Lieferketten seit einiger Zeit unter Druck setzt“, schreibt Ministerin Baroness Vere of Norbiton weiter und bedankt sich bei denen, die noch im Job sind, für die „unglaublich wichtige Rolle beim Bewegen der Waren durch das Land“. Wer nicht mehr im Sektor tätig sei wird gebeten, eine Rückkehr in Betracht zu ziehen: „Ihre wertvollen Fähigkeiten und Erfahrungen wurden noch nie so sehr gebraucht wie jetzt.“

Attraktive Gehälter und flexible Arbeitszeiten

Es gebe fantastische Möglichkeiten für Lkw-Fahrer in der Logistikbranche, Arbeitsbedingungen und Bezahlung hätten sich verbessert. „Neben attraktiven Gehältern existieren immer mehr Optionen für flexible Arbeitszeiten, feste Stunden, feste Tage, Vollzeit und Teilzeit“, heißt es weiter. Sollte der Führerschein inzwischen abgelaufen sein, böten sich Auffrischungen durch Präsenz- oder Onlinekurse an. Nicht zuletzt könne der Beruf des Kraftfahrers zum Einstieg in ein viel breiteres Spektrum von Berufsfeldern dienen. Also vielleicht doch wieder weg?