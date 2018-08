Gemeinsam mit den Partnern Kögel, ZF Friedrichshafen und Daimler organisiert der ETM Verlag zwei VIP-Rundgänge auf der IAA in Hannover: Die erste Tour am 21. September richtet sich an selbstfahrende Unternehmer; die zweite am 26. September an Berufskraftfahrer in der Ausbildung.

Für beide Veranstaltungen ist unbedingt eine Voranmeldung nötig, da die Zahl der Teilnehmer jeweils auf 20 begrenzt ist. Bewerben sich mehr, dann entscheidet das Los. Hier können Sie sich bewerben: www.fernfahrer.de/rundgang.

Führungen bei Kögel, ZF und Daimler

Allen ausgewählten Teilnehmern stellt der ETM Verlag die Eintrittskarten zur IAA zur Verfügung. Die Kosten für Anreise und gegebenenfalls Übernachtung müssen selbst getragen werden.

Die Rundgänge beginnen jeweils um 12.30 Uhr am Stand von Kögel (Halle 27, Stand F06). Treffpunkt ist dort der Info-Schalter. Kögel-Mitarbeiter erklären dann in der kommenden halben Stunde alle wichtigen Produktneuheiten, beispielsweise die neue Novum-Curtainsider-Generation mit den multifunktionalen Aufbauten, die neuen Hilfsmittel zur Ladungssicherung und die Weiterentwicklung des „Cool PurFerro quality“. Anschließend wartet ein Imbiss auf die Teilnehmer. Vom Kögel-Stand führt der Weg zu ZF Friedrichshafen. Auch dort warten sachkundige Instruktoren auf die Besucher, um dann unter anderem die Fortschritte beim automatisierten Fahren auf dem Betriebshof sowie das neue Traxon-Getriebe mit Hybridmodul vorzuführen. Die dritte und letzte Station führt in Halle 14 zum Stand des Daimler-Konzerns.

Beide Touren enden immer an der FERNFAHRER-Showbühne im Freigelände unter dem Dach des Expo-Pavillons. Dort lassen wir gemeinsam den Tag ausklingen und jeder Teilnehmer erhält noch eine große FERNFAHRER-Tüte mit vielen Goodies.

Mission: Helden finden

World of Heroes – die Welt der Helden – nennen die Vermietspezialisten von Euro-Leasing den Gemeinschaftsstand (Pavillon 11, Stand B101) in der New Mobility World. Den Namen trägt der Stand zu Recht. Von den Wänden blicken 20 Kollegen herab – keine Models, sondern echte Berufskraftfahrer, aber auch einige Unternehmer – etwa der Schwede Benny, der seit mehreren Jahrzehnten durch Europa kurvt und Klaus, der schon Touren in den Iran gefahren ist, Oliver, der immer mit seinem Hund unterwegs ist und sich auch mit ihm fotografieren ließ sowie Barbara, die mit Gefahrgut on the Road ist. Dazu hat Euro-Leasing gemeinsam mit dem Start-up Truck Jobs im Vorfeld der Messe mit einem mobilen Studio samt Profi-Fotograf ein großes Foto-Shooting unter anderem bei Speditionen und Lkw-Waschanlagen organisiert.

Hinter dem Gemeinschaftsstand stecken neben Euro-Leasing und Truck Jobs die Unternehmen Logpay und Truck Parking Europe sowie der MAN-Vermieter BFS. Sie setzen mit ihrer Aktion genau dort an, wo es schon seit Jahren fehlt: beim Image des Berufsbildes Berufskraftfahrer. Diejenigen, die tagtäglich Waren von A nach B befördern, werden schon viel zu lange eher als Hindernis auf der rechten Spur angesehen, als das, was sie wirklich sind: nämlich die Versorger der Nation. „Früher, in den 70er und 80er Jahren war der Lkw-Fahrer ein begehrter und angesehener Job“, erklärt der Initiator der Aktion, Armin Hofer, Geschäftsführer von Euro-Leasing. Davon würden Kult-Filme und Serien wie Convoy, Auf Achse und Theo gegen den Rest der Welt zeugen. „Mit unserer Idee wollen wir einen Teil dazu beitragen, die Branche wieder in ein besseres Licht zu rücken und mit den Porträts unsere Wertschätzung gegenüber den Fahrern ausdrücken“, erklärt Hofer.

Die fünf Partner haben sich nicht ohne einen Plan zusammengefunden. Weil es allen Ortens an Fahrern, aber nicht an Aufträgen fehlt, will Euro-Leasing weiterhin für flexible Vermietlösungen für Trucks und Trailer stehen, aber auch für das Thema Fahrermangel Lösungen suchen. Hier kommt die digitale Personalvermittlung Truck Jobs ins Spiel. Das Start-up ist darauf spezialisiert, Unternehmen und Fahrer per Profil-Matching zusammenzubringen. Dazu werden von den Bewerbern zunächst Gehaltsvorstellung, Qualifikation, Arbeitsplatzregion und mehr abgefragt und dann mit den Wünschen der Arbeitgeber abgeglichen.

Logpay ist ein Dienstleister im MAN-Konzern und auf die europaweite Bezahlung von Maut-Gebühren (EETS, European Electronic Tolling Service) sowie weitere finanzielle Transaktionen wie die Tankkartenabrechnung und, gemeinsam mit Truck Parking Europe, die Bezahlung von Sicherheitsparkplätzen spezialisiert. „Wir wollen dem Transportgewerbe das Geschäft so leicht wie möglich machen“, erklärt Hofer.

Um ihre Pläne vorzustellen, laden die fünf Partner des Gemeinschaftsstandes gemeinsam mit FERNFAHRER Unternehmer und Fahrer an den Stand ein. Außerdem organisieren sie einen Kino-Event am Montagabend, den 24. September, in Hannover. Dort werden dann zwei Folgen „Auf Achse“ gezeigt. Wer dabei sein möchte, kann sich hier bewerben: www.fernfahrer.de/helden.

Reise zur IAA gewinnen

Ein neuer Name, aber kein neuer Mitspieler – das ist die TRATON Gruppe in Halle 12. TRATON, so heißt ab der IAA die Truck & Bus-Sparte von Volkswagen mit den Marken MAN, Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus und RIO. Der Begriff setzt sich aus Transport, Transformation und Tradition zusammen. Drei Jahre nach der Gründung von VW Truck & Bus soll die Umbenennung den nächsten Schritt auf dem Weg zum Global Champion markieren. Und dazu gehört, dass sich die Nutzfahrzeug-Marken gemeinsam in einer Halle präsentieren, deren Herzstück eine riesige Lounge bildet.

Am Messewochenende stehen dort die Lkw-Fahrer im Rahmen eines „Drivers Weekend“ im Mittelpunkt. In einer hochkarätig besetzten Diskussionsrunde am Samstag, den 22. September, besprechen Politiker, Vertreter der TRATON-Marken und der Transportbranche sowie Vertreter der Profis am Steuer und unser Autor Jan Bergrath die Zukunft des Berufs und was sich durch die fortschreitende Digitalisierung der Logistik und Automatisierung von Fahrzeugen ändern könnte und wie sich dem Fahrermangel gegensteuern und das Image des Berufsbilds aufpolieren lässt. Es besteht die Möglichkeit für alle Besucher der Diskussionsrunde, die Redner zu befragen. Am Sonntag, den 23. Semptember, am Drivers Health Day, geht es dann um die Gesundheit der Fahrer.

Im Vorfeld der Messe verlosen TRATON und FERNFAHRER gemeinsam drei Reisen zum Fahrer-Wochenende auf die IAA. TRATON spendiert den drei Gewinnern mitsamt Begleitperson die Fahrt im ICE nach Hannover, die Hotelübernachtung von Samstag auf Sonntag sowie das IAA-Ticket plus Verpflegung während der beiden Tage. Die Teilnahme an der Verlosung ist ganz einfach: Dazu haben wir einen speziellen Auftrag namens „Wir sind TRATON“ in der kostenlosen FERNFAHRER Reporter-App platziert. Ihr müsst mit eurem Smartphone Lkw, Busse und Produkte der TRATON-Marken MAN, Scania, RIO und auch VW Caminhões e Ônibus ablichten. Es gewinnen die drei besten beziehungsweise originellsten Motive beziehungsweise Fotoideen, die am Stichtag (14. September 2018) eine Jury von TRATON und der FERNFAHRER-Redaktion auswählt. Ganz wichtig: Alle Teilnehmer müssen älter als 18 Jahre sein.

Neben dem Hauptpreis winken viele weitere Preise aus dem umfassenden Merchandise-Angebot von MAN und Scania. Die Gewinner werden nach dem Stichtag benachrichtigt.