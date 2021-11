Nico* ist kurz vor dem Ausrasten. Noch einen Verhandlungstermin soll es geben. Das ist dann Nummer drei. Er kann und will es nicht fassen. "Als wäre ich ein Schwerverbrecher. Haben die denn nichts anderes zu tun?" Autobahnanwältin Sofia Karipidou hört sich das alles ganz ruhig und gelassen an. Zum Schluss fragt Nico und sieht sie dabei Hilfe suchend an: "Ist das normal?" – "Nö, natürlich nicht. Aber wahrscheinlich ist auch nicht normal, dass alles genau hinterfragt wird, so wie wir das machen", erklärt Karipidou. "Außerdem: Wenn wir noch einen Termin haben, gibt es eine dritte Chance, aus dieser Angelegenheit punktefrei herauszukommen. Und die müssen wir nutzen! Immerhin gab es kein negatives Urteil am heutigen Tag." – "So kann man es auch sehen", meint Nico. Aber so richtig will er das nicht.

Hintergrund des Verfahrens ist eine angebliche Geschwindigkeitsüberschreitung auf einer kraftfahrstraßenähnlichen Bundesstraße. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit an dieser Stelle soll 70 km/h gewesen sein. 87 km/h werden Nico nach Abzug der Toleranz vorgehalten. Er meint, wenn das wirklich so gewesen sei, habe er das voll verpeilt. Er habe das Schild auf jeden Fall nicht gesehen. Außerdem sieht man auf dem Messfoto für die Gegenspur ein Kraftfahrstraßenschild.