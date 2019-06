In Hessen fahren sie bereits, in Schleswig-Holstein haben Sie bereits die Funktionsprüfung hinter sich - Oberleitungs-Lkw. In drei Feldversuchen - neben Hessen und Schleswig-Holstein auch in Baden-Württemberg - soll die technische, wirtschaftliche und ökologische Machbarkeit des Konzepts untersucht werden.

„Unter Strom: Erste Erfahrungen mit Oberleitungs-Lkw in Deutschland“ heißt daher der Titel des trans aktuell-Fachforums auf der Messe Transport Logistic in München. Das Podiumsgespräch mit Experten soll aufzeigen, welchen Beitrag die Oberleitungs-Lkw zur Energiewende und zum Klimaschutz leisten, wo die Effizienzgewinne liegen und was die Kritikpunkte sind.

Teilnehmer sind Prof. Tobias Bernecker (Hochschule Heilbronn), Dr. Achim Reußwig (Projektleiter ELISA, Hessen mobil), Christine Hemmel (Geschäftsführerin Schanz Spedition), Matthias Strehl (Geschäftsführer Meyer Logistik), Stefan Ziegert (Produktmanager nachhaltige Transportlösungen, Sani Deutschland) und Hasso Grünjes (Head oft Highway, Siemens).

Das Podiumsgespräch findet am Mittwoch, 5.Juni, von 16 bis 17.30 Uhr, im Rahmen des Konferenzprogramms der Messe im Forum 1, Halle B2 (Ost) statt.