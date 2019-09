Ab 2020 erhöht DHL Express die Preise – wirksam zum 1. Januar. Die Versandkosten in Deutschland steigen dann im Rahmen der „jährlichen Anpassung“ für nationale und internationale Express-Sendungen nach Angaben von DHL Express für die meisten Kunden um 4,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Je nach Gewicht, Volumen und Bestimmungsland könnten die Preise gar noch höher ansteigen.

DHL Express habe umfangreiche Investitionen in sein nationales und internationales Netzwerk getätigt, argumentiert DHL Express. Markus Reckling, Managing Director von DHL Express Deutschland sagt: „Alleine in Deutschland investieren wir im Rahmen unseres laufenden Infrastrukturprogramms bis Ende 2020 rund 200 Millionen Euro.“ Durch die jährliche Preisanpassung sei DHL Express Deutschland in der Lage, die Infrastruktur weiter auszubauen, so werde die regionale und interkontinentale Luftflotte kontinuierlich modernisiert, neue Standorte mit automatischen Sortieranlagen würden eröffnet und innovative E-Commerce-Lösungen eingeführt. Übrigens würde DHL Express in allen der mehr als 220 Länder und Territorien jährliche Preisanpassungen vornehmen.