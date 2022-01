Fabrikfrisch rollt der neue Renault T vom Tieflader auf deutschen Boden und spielt sofort mit seinem französische Charme. "Schau mir in die Augen, Großer!" Denn so erkennt man die Neuheiten der neuen T-Baureihe auf Anhieb am deutlichsten. Der T Evolution leuchtet seiner Besatzung jetzt serienmäßig mit LED-Scheinwerfer-Optik heim. Und die Lichtfarbe passt sich dabei der Tageslichtumgebung an, um des Fahrers Auge ermüdungsfrei zu schonen. Die schicken Leuchten werden von einem Blinkleuchtenband durchbrochen, das – très chic – mit gelbem Lauflicht den geplanten Kurs anzeigt. Auch untenrum gewinnt der neue T-Wagen sichtbar dazu. So ist der Mittelteil der Stoßstange fortan in der Wagenfarbe lackiert und nimmt dem Fernverkehrsprofi zusammen mit den neuen, feingliedrigen Scheinwerfern etwas von seinem notorisch grimmigen Blick. Aus dem glupschäugigen Bulldoggengesicht ist jetzt der Anblick einer gewieften Großkatze geworden – was ein bisschen Make-up alles ausmacht!

Renault T mit vielen inneren Werten

Die verbrauchsoptimierten Fuel-Eco-Varianten des neuen Rauten-Königs bekommen darüber hinaus halbelastische, leistenartige Verlängerungen an den Seitenverkleidungen, um den Luftstrom unter dem Auto zu kanalisieren. Serienmäßig rollwiderstandsoptimierte Reifen, die neueste Generation der bekannten 13-Liter-Sechszylinder – jetzt in Euro-6e-Abgasqualität – und länger übersetzte Achsen sollen mit bis zu fünf Prozent Ersparnis beim Verbrauch ebenso auf das Habenkonto einzahlen wie die vorauseilende Wartungsmeldung online.