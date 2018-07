Auf der diesjährigen IAA Nutzfahrzeuge in Hannover wird der vollelektrische Mercedes-Benz eCitaro das erste Mal live zu sehen sein, noch Ende des Jahres wird er an erste Kunden ausgeliefert.

Doch weder auf die Serieneinführung, noch auf die Weltpremiere des Elektro-Busses müssen die auf eurotransport.de registrierten Abonnenten warten: In unserem Special können Sie sich schon heute über den eCitaro im Allgemeinen und die Klima- und Heizungstechnik, die Batterie und das eConsulting des eCitaro im Speziellen informieren.

Großes Special in lastauto omnibus 8/2018

Für alle Leser frei zugänglich sind alle Informationen rund um das Design des neuen Elektro-Citaro – inklusive eines Interviews mit Stefan Handt, Leiter Design Daimler Buses.

Natürlich wird das Special zum Mercedes-Benz eCitaro aber auch klassisch am Kiosk erhältlich sein: In lastauto omnibus 8/2018 (ab 14. Juli im Handel) erklärt Bus-Experte Thorsten Wagner auf insgesamt zehn Seiten, was den batterie-elektrischen Stadtbus so besonders macht.