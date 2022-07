Ex-BAG-Chef Andreas Marquardt zum BMDV Eine stille Rückkehr, die verwundert

Seit Januar 2009 war Andreas Marquardt Präsident des Bundesamts für Güterverkehr (BAG). Seine stille Rückkehr ins Bundesverkehrsministerium (BMDV) nach Bonn ist seiner ehemaligen Behörde bislang keine Zeile wert.

Marquardts stille Rückkehr nach Bonn

Eher unter der Hand sickerte in den letzten Tagen folgendes durch: Andreas Marquardt, der im Januar 2009 zum Präsidenten in der Kölner Zentrale ernannt wurde, sei an seine langjährigen Wirkungsstätte nach Bonn zurückkehrt. 1992 hatte der Jurist als Leiter des Rechtsdezernats der BAG-Außenstelle Baden-Württemberg seine berufliche Laufbahn begonnen. Von 1993 bis 2008 war er in der verkehrspolitischen Grundsatzabteilung, der Abteilung Luftverkehr und der Abteilung Straßenverkehr des Bundesverkehrsministeriums tätig. Im mittelständischen Transportgewerbe und seinen zahlreichen Verbänden hatte sich Marquardt über die Jahre einen guten Ruf aufgebaut.

Wenn die Frau des Vize die Kommunikation leitet

Doch auf der Homepage des BAG selbst ist an der entscheidenden Stelle davon nichts zu lesen. Es klafft lediglich eine Lücke. Auf Nachfrage von eurotransport.de beim BMDV möchte man sich zu der Personalie allerdings nicht offiziell äußern. Das BAG selbst sei dazu angehalten, an das BMDV zu verweisen, heißt es knapp. So obliegt derzeit dem Vizepräsidenten des BAG, Christian Hoffmann, die Führung der Behörde. Er war 2019 aus dem Referat Straßenkontrolldienst an diese Position aufrückt und ist intern unter anderem für die Digitalisierung der Lkw-Kontrollen verantwortlich. Seine Frau Elodie wiederum ist Leiterin der Stabsstelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Allerdings will sich dort derzeit niemand dazu bekennen, ob Hoffmann nun der Nachfolger von Marquardt werden soll – oder ob die Stelle des BAG-Präsidenten durch das BMDV extern besetzt wird.

