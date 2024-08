Europa Truck Trial 2024 Volles Haus in Gera

Selten war zu einem Lauf des Europa Truck Trial so viel los wie bei der jüngsten Veranstaltung in Gera. Der Hintergrund: Erstmals konnten die Organisatoren hier einen gemeinsamen Lauf mit der Deutschen Meisterschaft realisieren und so auch viele regionale Teams ansprechen. Insgesamt 40 Teams kämpften damit am Ende in der Tongrube AGA um die Punkte. Die Favoriten waren dabei ganz vorne mit dabei.

Trial-Favoriten unter sich

Das Team Heidenreich Trucksport 4x4 und das HS-Schoch Hardox Truck Trial Team konnten den Sieg für sich verbuchen und damit einen großen Schritt in Richtung Europameisterschaft 2024 in der 2-Achser- und der 4-Achser-Kategorie machen. Komplett offen ist die Entscheidung dagegen weiter bei den 3-Achsern. Der Matchball liegt nach dem zweiten Sieg nun in Gera aber beim Team Truck Sport Borzym mit Markus Niedergesäß und Jan Borzym. Ihre Verfolger: das Team Bodensee und das Team Koren aus Österreich. Philipp aus dem Hanfbachtal wiederum konnte einen sensationellen zweiten Platz mit seinem historischen Faun verbuchen. Bei den Protos ging der Sieg diesmal nach Frankreich zum Team JCCMog vor den Österreichern des Truck-Trial Team Funke #Ural.

Große Vorfreude auf das Finale

Der Europa Truck Trial Lauf in der Nähe von Gera war in jedem Fall eine gelungene Veranstaltung mit begeisterten Zuschauern und einer super Zusammenarbeit von allen Seiten. Die Vorfreude auf das Finale in Lauchheim-Hülen am 7./8. September 2024 ist groß!