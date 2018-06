ETM Award in Bildern

Preisverleihung Best Van, Best Truck und Best Bus

Deutschlands Nutzfahrzeugprofis haben abgestimmt und wir zeichnen die Gewinner aus. Dazu haben knapp 13.000 Teilnehmer in mehr als 13 Kategorien ihre Stimme für die Top-Fahrzeuge des Jahres 2018 abgegeben. Die Preisverleihung fand im feierlichen Rahmen des Neuen Schloss in Stuttgart statt. In unserer Bildergalerie sehen Sie die Gesichter des Erfolgs.