Zur Wahl des ETM Awards für die Auszeichnung zum Best Truck, Best Van und Best Bus gehen knapp 220 Nutzfahrzeuge aus 16 Kategorien an den Start – vom Transporter bis zum schweren Lkw oder Überlandbus. Neu dabei: die Kategorie Erdgas-Fernverkehrs-Lkw. Parallel zu den ETM Awards der besten Nutzfahrzeuge treten in den fünf Segmenten Aufbauten, Ausstattungen, Dienstleistungen, Komponenten und Service rund 200 Brands um einen Platz auf dem Siegertreppchen gegeneinander an. Wir wollen es ganz genau wissen: Geben Sie hier Ihre Stimme ab und gewinnen mit ein bisschen Glück einen unserer 85 Top-Preise. Mitmachen und gewinnen: Hier geht´s direkt zur Abstimmung.

Mitmachen lohnt sich: Hauptpreis ist ein brandneuer Ford Ranger Wolftrak

Ihr Einsatz wird belohnt: Als Hauptgewinn winkt ein brandneuer Pick-up Ford Ranger in der bulligen Wolftrak-Version in Conquer Grey Metallic mit vielen Extras wie Fahrspurhalte-Assistent, Klimaanlage, Verkehrsschilderkennung, 230-Volt-Steckdose und Parkpiepser. Mit 170 PS aus dem Zweiliter-Diesel zieht der Ranger ordentlich was weg. Der Wert beträgt rund 48.000 Euro.

Video zum Thema Ford Ranger Wolftrak gewinnen

Super-Gewinnchancen und für jeden Teilnehmer einen 10-Euro-Gutschein

Die Gewinnchancen der großen Leserwahl zu den ETM Awards sind höher als bei jeder Lotterie. Immerhin stehen neben dem Hauptpreis Ford Ranger insgesamt 85 Top-Preise in den Startlöchern - vom Kurztrip zum Heimspiel des FC Bayern, Tickets zum Truck-Grand-Prix am Nürburgring bis hin zum Styling-Paket für Trucks, Abbiegeassistenten zum Nachrüsten, Ladegeräte, Fahrerkollektionen unterschiedlicher Hersteller, großzügige Gutscheine im Wert bis zu 400 Euro, exklusive Lkw-Modelle und noch mehr .... Alle Preise gibt´s in der Bildergalerie. Außerdem erhält JEDER Teilnehmer der Leserwahl einen 10-Euro-Gutschein für unseren Shop.

Bildergalerien zu allen Segmenten: Van, Truck & Bus

Die Regeln der Leserwahl

Alle zur Wahl stehenden Nutzfahrzeuge finden Sie in den Fachmagazinen lastauto omnibus, FERNFAHRER und trans aktuell oder in den Bildergalerien hier auf unserer Themenseite. In jeder der Kategorien sind vier Stimmen zu vergeben: jeweils eine Erst- und eine Zweitstimme in der Gesamtwertung und genauso in der Importwertung (außer Kategorie M). Die Stimmen zur Importwertung entfallen, wenn bereits in der Gesamtwertung ein Importfahrzeug ausgewählt wurde. Die Beantwortung der Zusatzfragen ist freiwillig und hat keinen Einfluss auf die Gewinnchancen.

Teilnahmeschluss ist am 17. April 2022. Mitarbeiter des EuroTransportMedia Verlags und der Motor Presse ­Stuttgart sowie ihre Angehörigen sind nicht teilnahmeberechtigt. Der Rechtsweg und die ­Barauszahlung der Gewinne sind ausgeschlossen. Die Redaktion wünscht allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Leserwahl viel Erfolg!

Hintergrund: Das macht die ETM Awards so besonders

Die Leserwahl zu den ETM Awards ist nicht zu vergleichen mit den von Jurys oder anderen Gremien vergebenen Auszeichnungen. Welche Fahrzeuge zu den besten Nutzfahrzeugen gekürt werden, entscheiden ausschließlich Sie selbst. Da Sie Tag für Tag mit den Fahrzeugen unterwegs sind, kennt niemand die zur Wahl stehenden Kandidaten so gut wie Sie. Vor diesem Hintergrund gilt der ETM Award als wichtiger Indikator und Benchmark in der Nutzfahrzeugbranche. Ob Fahrzeuge, Retarder, Kühlaggregate oder Truckservice: Die Leserwahl wird seit 1997 nach einer einheitlichen Methodik durchgeführt. Das ermöglicht den teilnehmenden Unternehmen langfristige und tiefgreifende Vergleiche mit Wettbewerbern.