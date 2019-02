Wer baut die besten Nutzfahrzeuge? Lkw, Transporter, Busse oder Spezialfahrzeuge, die Nutzfahrzeugbranche boomt und Anzahl der Neuzulassungen spricht für sich. Jetzt ist Ihre Stimme gefragt: Wählen Sie im Rahmen der ETM Leserwahl bis zum 29. April 2019 die besten Nutzfahrzeuge in den Kategorien „Best Truck“, „Best Van“, „Best Bus“ und „Best Brand“ und die besten Marken.

Drei neue Kategorien für Elektrofahrzeuge

Genau 228 Baureihen in 16 Kategorien – vom Pick-up bis zum Fernverkehrs-Lkw und Überlandbus – treten bei der Leserwahl 2019 um einen der begehrten ETM Awards an. Neu mit dabei in diesem Jahr: Elektro-Transporter, Elektro-Lkw und Elektro-Busse. Im zweiten Teil unserer Leserwahl suchen wir Ihre Favoriten, die sogenannten „Best Brands“. Hier stehen Marken in 27 Kategorien zur Wahl.

Mitmachen lohnt sich: Hauptpreis ist ein brandneuer Ford Ranger Limited

Damit nicht nur die Favoriten profitieren, wird auch Ihr Einsatz belohnt. Als Hauptgewinn winkt ein brandneuer Pick-up Ford Ranger Limited im Wert von rund 44.000 Euro sowie 47 weitere hochwertige Preise vom Styling-Paket, einem Kurztrip zum Heimspiel des FC Bayern München bis hin zum TV für die Fahrerkabine und vielen weiteren nützlichen Accessoires für unterwegs.

Und so funktioniert´s: Die Teilnahmekarten für die Leserwahl finden Sie in den Ausgaben von: FERNFAHRER 3 und 4, in lastauto omnibus 3 und 4 sowie trans aktuell 5, 6 und 7.*

*Mitarbeiter des EuroTransportMedia Verlags und der Motor Presse Stuttgart sowie deren Angehörige sind nicht teilnahmeberechtigt. Der Rechtsweg und die Barauszahlung der Gewinne sind ausgeschlossen.