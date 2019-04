Mit 20.000 Quadratmetern Logistikfläche erweitert B+S seinen Standort in Bielefeld-Sennestadt plus Bürofläche und Zwischengeschoss.

Ende Mai bezieht B+S Logistik und Dienstleistungen den ersten Teil einer neuen Logistikhalle mit 10.000 Quadratmetern. Den zweiten Teil der letztlich 20.000 Quadratmeter großen, neu gebauten Halle wird B+S dann zum Juni beziehen. Errichtet hat die neue Anlage das Immobilienunternehmen Fasers Property Europe im Auftrag von B+S. Auf dem Gelände im Bielefelder Stadtbezirk Sennestadt besteht bereits eine weitere Logistikfläche von B+S mit 28.000 Quadratmetern Logistikfläche. Wie das Unternehmen mitteilt, könnte hier noch eine weitere Halle gleicher Größe kurzfristig angebaut werden. „Der Neubau war dank unseres Wachstums in fast allen Geschäftsfeldern notwendig geworden“, wie B+S-Geschäftsführer Stefan Brinkmann sagt.

B+S übernimmt an diesem Standort von der Kontraktlogistik über Value Added Services bis hin zum E-Commerce-Fulfillment nahezu alle Logistikdienstleistungen für Kunden wie Schüco, RUF oder den Onlinehändler Zoo24. Die Anlage sei außerdem nach Angabe des Logistikdienstleisters nach dem International Food-Standard (IFS) zertifiziert und verfügt über drei verschiedene Temperaturzonen: minus 22 Grad Celsius für Tiefkühlkost (TK), null bis vier Grad Celsius für frische Waren und 18 Grad Celsius für Ambient-Transporte, etwa Arzneimittel.

Zusätzlich zur reinen Logistikfläche der neuen Anlage, so B+S, stehen künftig auch 1.000 Quadratmeter Bürofläche und ein 2.500 Quadratmeter offenes Zwischengeschoss zur Verfügung – wo sich auf seiner Breite von 18 Metern Fachbodenregale zur Kommissionierung installieren lassen. Außerdem punkte die neue Logistikanlage mit ihrer strategisch günstigen Lage durch die direkte Anbindung an die A2 und A33.

Mit der Inbetriebnahme im Juni erhöht sich an diesem Standort auch die Zahl der Arbeitsplätze um 40 auf 200. Insgesamt 300 Mitarbeiter beschäftigt B+S in Ostwestfalen, deutschlandweit 650. In Deutschland verfügt B+S an zwölf Standorten über eine Logistikfläche von insgesamt 300.000 Quadratmetern und betreibt einen Fuhrpark mit 60 Fahrzeugen. B+S ist hauptsächlich in den Branchen Food und Pharma, und ebenso branchenübergreifend, tätig.