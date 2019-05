Der Erweiterungsbau des IDS Zentralhubs im hessischen Neuenstein nimmt Formen an. „Bereits im Juli 2019 sollen die ersten Lkws die neuen Tore anfahren“, erklärt IDS-Geschäftsführer Michael Bargl. Der im Oktober 2018 begonnene Hallenneubau schließt direkt an das bestehende Gebäude an und schaffe die Kapazitäten für die steigenden Sendungsmengen, so der IDS-Chef.

Geis-Standort steht in den Startlöchern

Das Zentralhub „in der geografischen Mitte Deutschlands“ liegt an der A7 und A4. Dort treffen sich die Lkw aus den bislang 49 IDS-Depots und tauschen ihre Sendungen aus. So komme die Ware innerhalb von 24 Stunden von Rosenheim nach Rostock. Allerdings war der Standort mittlerweile an der Kapazitätsgrenze angelangt. Das 50. IDS-Depot, der Geis Standort in Lichtenfels, wartet schon sehnsüchtig auf den Erweiterungsbau, um auch das Zentral-Hub in Neuenstein anfahren zu können“, erklärt Bargl.

Kapazitäten bei IDS steigen

Aktuell werden am Standort Neuenstein pro Nacht werden rund 5.500 Colli mit 720 Tonnen von 58 Mitarbeitern umgeschlagen. Dafür steht bislang eine Umschlaghalle mit einer Fläche von 5.200 Quadratmetern sowie 82 Toren zur Verfügung. Mit dem Erweiterungsbau kommen 3.000 Quadratmeter sowie 23 Tore dazu. Nach Angaben von IDS kostet der Bau rund sechs Millionen Euro.