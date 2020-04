24plus hat seinen bisherigen Partner in Polen, Rohlig Suus in Tarnowo Podgórne, nach 15-jähriger Mitgliedschaft ersetzt. Anstelle des Ende des vergangenen Jahres aus der Kooperation ausgeschiedenen Unternehmens tritt Anfang April Erontrans – vorbehaltlich der Situation an der deutsch-polnischen Grenze.

Spezialisten für multimodale Logistik

Der im Süden von Danzig beheimatete Spediteur hat über 18 Stückgutdepots in Polen und erreicht in diesem Netzwerk auf 95 Prozent der Landfläche Polens eine Regellaufzeit von 24 Stunden. Zudem arbeitet Erontrans im Stückgutsegment bereits mit 26 europäischen Partnern zusammen. Neben dem Stückgutbereich ist Erontrans in vielen Bereichen der Logistik aktiv und verfügt im Kontraktlogistikbereich über 80.000 Quadratmeter Lagerfläche.

Erontrans wurde im Jahr 1989 gegründet und ist im Markt als integrierter Logistikdienstleister (3PL) aktiv. Das Unternehmen hat 500 Beschäftigte, darunter 200 Fahrer, und insgesamt mehr als 1.000 Transporteinheiten. Neben dem Stückguttransport bietet Erontrans unter anderem die Beförderung von Langgut bis sechs Meter Länge, Gefahrguttransporte und das Handling von verbrauchssteuerpflichtigen Gütern an. Erontrans betreibt Logistikzentren in Pruszcz Gdanski, Piotrkow Trybunalski, Kielce, Jaworzno und Bydgoszcz.

Darüber hinaus ist Erontrans im Containergeschäft aktiv und bewegt rund 80.000 TEU aus den polnischen Seehäfen, vorrangig Gdynia und Gdansk, ins Landesinnere. Hinsichtlich der Containerlogistik betreibt das Unternehmen Terminals in Strykow und Radomsko. Für die Kunden übernimmt Erontrans die Zollabwicklung bei Import und Export sowie Transit in diversen Seehäfen sowie an den Flughäfen in Rotterdam, Hamburg, Frankfurt, Wien und Amsterdam. Erontrans bietet intermodale Verbindungen in die Benelux-Staaten, nach Großbritannien und Skandinavien. Weitere Verbindungen nach Italien und in die Türkei sind geplant.

Partnerwechsel in Deutschland

Anfang 2020 gab es bei 24plus außerdem Veränderungen im Deutschlandnetz. In Nordrhein-Westfalen ersetzt die Spedition Kockel aus Soest die Wienke Speditionsgesellschaft aus Lünen. In Mecklenburg-Vorpommern löst die Niederlassung Spornitz der Emons Spedition die ausgeschiedene Spedition Heinrich Gustke GmbH aus Rostock ab. In Augsburg wechselte 24plus Mitte Januar den Dienstleister aus. Anstelle der GLSG Gersthofer Logistik- und Speditionsgesellschaft übernimmt die Hellmann-Niederlassung Augsburg für 24plus die Zustellung und Beschaffung von Stückgut.