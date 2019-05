In Straubing hat der Logistikdienstleister Kühne + Nagel in Anwesenheit von Bundesverkehrsminister Scheuer eine neue Speditionsniederlassung eröffnet.

Die Anlage auf einem fast 55.000 Quadratmeter großen Gelände verfügt über fast 9.000 Quadratmeter Umschlagfläche und 115 Toren sowie Büroflächen. Nach Unternehmensangaben arbeiten 250 Beschäftigte in der Niederlassung.

„Die Logistik ist eine Schlüsselbranche mit superspannenden Jobs. Ihre Arbeit hält die Wirtschaft am Laufen – und hat unser Land zum Logistikweltmeister gemacht“, sagte Ehrengast und Festredner der Einweihungsfeier, Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. „ Das soll auch in Zukunft so bleiben: Mit dem Innovationsprogramm Logistik 2030 wollen wir eine moderne, vernetzte und digitale Logistik weiter fördern.“

Anlage für Landverkehr, Luft- und Seefracht

Die neue Anlage mit einer direkten Anbindung zum Binnenhafen Straubing ist nach neun Monaten Bauzeit bereits seit Ende Dezember 2018 in Betrieb. „Von diesem Komplex aus versenden wir jedes Jahr weltweit auf dem Landweg mehr als 850.000 Aufträge mit 450.000 Tonnen Fracht, auf dem Luftweg rund 11.500 Aufträge und rund 12.500 Container per Schiff. Wir stärken mit dieser Niederlassung unseren Fußabdruck in einer der wachstumsstärksten Regionen Europas“, sagte Nicholas Minde, Mitglied der Geschäftsleitung von Kühne + Nagel Deutschland. In nur 800 Meter Entfernung betreibt Kühne + Nagel seinen Kontraktlogistikstandort Straubing.