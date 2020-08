Insgesamt hat das Bundesamt für Güterverkehr (BAG) 618 Fahrzeuge kontrolliert, davon 417 explizit auf Kabotage. 124 der kontrollierten Fahrzeuge haben zum Kontrollzeitpunkt Kabotage durchgeführt. 39 dieser Beförderungen fanden laut BAG unter Missachtung der Kabotagevorschriften statt. Dabei habe sich aber gezeigt, „dass in Bereichen und Regionen, die in der Vergangenheit kontrolliert worden sind, die Kabotagebeförderungen deutlich erkennbar zurückgegangen sind“. Die vergangenen Kontrollen zeigen also Wirkung.

Darüber hinaus hat das BAG 122 Fahrzeuge hinsichtlich des Fahrpersonalrechts überprüft. Dabei habe man 31 Verstöße festgestellt.

Das BAG hat am 20. August bundesweit gezielt an Produktionsstätten sowie Güter- und Logistikzentren wie Amazon oder die Häfen Hamburg und Rostock kontrolliert. Dabei nahmen 96 Beschäftigte des BAG teil. Diese haben an strategisch wichtigen Stellen Einsatzkräfte von Polizei, Wasserschutzpolizei und Zoll unterstützt. Mit dieser erneuten Schwerpunktkontrolle beweise man, dass das BAG auch in Corona-Zeiten an der Kontrollstrategie festhält.