MAN Truck & Bus kann auf erfolgreiche Jahre in Singapur zurückblicken: Seit 2011 lieferte der Münchner Traditionshersteller 1.300 Fahrzeuge an den lokalen Importeur ST Engineering Land Systems (STELS).

MAN Truck & Bus ist in Singapur auf Erfolgskurs: Erst 2018 konnte die Asia Pacific-Tochter hier einen Großauftrag für 500 Doppeldecker- und Singledecker-Busse verzeichnen. Basis für den kompakten 12-Meter-Doppeldecker ist das dreiachsige Niederflurchassis A95, das mit einem Euro 6-Motor mit 320 PS und einem ZF Sechsgang-Ecolife-Getriebe versehen wird. Geringe Geräusch- und Abgasemissionen schreibt MAN dieser Kombination zu. Dank des elektronischen Bremssystems EBS mit ABS und ASR sowie des elektronischen Stabilitätsprogramms ESP sollen die Busse zudem maximal sicher fahren.

Der Aufbau der in Singapur betriebenen MAN Doppeldecker stammt vom malaysischen Aufbauhersteller Gemilang. Die Fahrzeuge können einen Rollstuhlplatz im Unterdeck vorweisen, ältere und in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen stehen Sonderplätze zur Verfügung.

Neue Konzepte in Arbeit

"In enger Zusammenarbeit mit STE Land Systems und dem Aufbauhersteller Gemilang arbeiten wir kontinuierlich an neuen Konzepten – darunter beispielsweise dreitürige Varianten für einen besseren Passagierfluss sowie ein optimiertes Interieur-Layout für höhere Passagierkapazitäten und geringere Fahrzeuggewichte", erklärt Christian Schuf, Head of Sales & Product Bus bei MAN Truck & Bus Asia Pacific.

"In den letzten Jahren konnten wir nicht nur über 1.000 Busse in Singapur verkaufen, sondern auch 1.000 Lkw. Auf diese außergewöhnliche Erfolgsgeschichte sind wir stolz", ergänzt Christian Fischer, Head of International Key Account Bus bei MAN Truck & Bus. Die Kunden in Singapur profitieren laut MAN von einem starken Vertriebspartner, einem umfassenden Kundendienst und Schulungen vor Ort.