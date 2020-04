Die Bilder haben mittlerweile Symbolcharakter. Meist osteuropäische Lkw-Fahrer, die neben ihren Lkw sitzen und kochen, gelten als Beleg, dass sie sich von ihrer bekannten Mischung aus dem jeweiligen nationalen Mindestlohn und den hohen Tagesspesen kein Essen in einem deutschen Restaurant leisten können.

Mobilitätspaket soll Entsendung klar regeln

Tatsächlich haben die Fahrer in Deutschland – oder besser deren Arbeitgeber – dadurch einen finanziellen Vorteil, denn bislang hat der deutsche Zoll den größeren Teil der Spesen dem fälligen Mindestlohn angerechnet, wenn nur der geringere Teil des "Tagegelds", so die Zollbezeichnung der Spesen, für den eigenen Bedarf verwendet wird. So bleibt, und die allerwenigsten Fahrer aus Osteuropa beklagen sich darüber, mehr Netto vom Brutto, viel Geld, das die meisten Fahrer in die Heimat überweisen.

Ob das auch noch der Fall sein wird, wenn spätestens im Juni dieses Jahres das Mobilitätspaket im Europäischen Parlament die letzte Hürde nehmen sollte, bleibt abzuwarten, denn danach soll europaweit das Prinzip "Gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort" gelten. So wie es jetzt auch die Niederlande für ihre Transportbranche beschlossen haben. Bislang war umstritten, ob die bestehende europäische Entsenderichtlinie auch auf den internationalen Transport anwendbar ist oder nicht. Einige Länder haben sie angewendet und von der EU-Kommission ein Klageverfahren erhalten.

Mit dem neuen Mobilitätspaket soll die Entsendung nun klar geregelt werden. Einzige Ausnahmen werden zunächst weiterhin reine Im- und Exporttouren sein. Erlaubt sein sollen dazu eine zusätzliche Operation auf der Hinfahrt und zwei auf der Rückfahrt – also die klassische Kabotage. Für alle anderen rein nationalen Transporte, also wie im Logport von Duisburg im kombinierten Verkehr, gilt dann das Prinzip der Entsendung.

In den Niederlanden käme den Fahrern allerdings der Tariflohn zugute, in Deutschland aufgrund einer fehlenden Allgemeinverbindlichkeit der Tarifverträge aber eben nur der Mindestlohn, auf den die Gewerkschaften so pochen.

Zu Beginn des Jahres waberte nun ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) durch die sozialen Medien. Basierend auf dem Fall einer ungarischen Cateringfirma, die ihre Serviceleistung mit ungarischen Mitarbeitern streckenweise in österreichischen Zügen angeboten hatte, fällte der EuGH ein Urteil, in dem er sagte, dass eine klassische Entsendung nicht vorliege, da die Mitarbeiter ihren Dienst ja in Ungarn angetreten und dort wieder beendet hätten.

Doch allen eiligen Unkenrufen, die schon den Kampf gegen das Sozialdumping in Gefahr sahen, zum Trotz: Laut Aussage aus dem Europäischen Parlament auf Nachfrage des FERNFAHRER handelt es sich bei der Definition der Entsendung im Mobilitätspaket um eine Lex specialis – ausschließlich für den Straßengütertransport. Das steht dann im europäischen Recht "über" dem Spruch des EuGH. Kein Grund also zur Sorge.