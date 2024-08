Emons neuer Gesellschafter bei Cargoline Standort Bexbach am Netz

Ab sofort ist mit der Niederlassung in Bexbach (Saarland) der erste Standort des Logistikdienstleisters Emons ins Cargoline-Netzwerk eingebunden. Das geht aus einer gemeinsamen Mitteilung von Emons und Cargoline hervor. Zum 1. Januar 2024 ist Emons als Gesellschafter in die Stückgutkooperation eingetreten. Die Spedition mit Sitz in Köln verfügt selbst über ein eigenes Stückgut-Netzwerk.

Am Standort in Bexbach sind 45 Mitarbeitende beschäftigt. Die Umschlagfläche beträgt 3.800 Quadratmeter, die Logistikfläche 1.000 Quadratmeter. Die Franchisenehmer fahren den Standort demnach direkt an. Zudem werde täglich der Hub der Stückgutkooperation in Niederaula bedient. Die Niederlassung biete das komplette Sendungsportfolio des Verbunds an und sei an die Cepra-Umgebung angeschlossen, dem Track & Trace-System der Cargoline.

Zwei weitere Emons-Standorte folgen

„Wir freuen uns, diese Gebiete ab sofort mit einem 100-prozentigen Franchisenehmer abzudecken und so unseren Verbund noch leistungsfähiger und sicherer zu machen“, sagt Cargoline-Geschäftsführer Jörn Peter Struck. „Beide Netzwerke – Cargoline und Emons – zeichnen sich durch eine hervorragende Qualität aus. Mit den gleichen hohen Standards wird das Leistungsniveau bundesweit in der Zustellung und Beschaffungslogistik, zum Wohle unserer Kunden, steigen“, sagt Ralf Wieland, CEO von Emons.

Bis zum Jahresende sollen zwei weitere Emons-Standorte in den Cargoline-Verbund integriert werden: Magdeburg zum 1. Dezember 2024 und Karlsruhe zum 1. Januar 2025. Die neuen Franchisenehmer ersetzen demnach die bisherigen Systempartner Ritter (Krage & Gerloff) und Noerpel (ehemals NLG) in diesen Regionen.

Lesen Sie auch