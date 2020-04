Aufgrund der Corona-Krise sind viele Passagierflüge gestrichen, die Transportkapazitäten daher knapp und entsprechend teuer. Dem gegenübersteht lauf Emons „eine enorme Nachfrage für Transporte von Schutzmasken“. Daher gehe der Geschäftsbereich Air & Sea nun neue Wege und chartere komplette Flugzeuge in eigener Regie.

Nächster Flieger startet heute

Foto: Emons Auch im Innenraum: Pakete statt Passagiere.

Bereits am 10. April landete der erste Vollcharter in Frankfurt am Main. An Bord eines umfunktionierten Passagierflugzeugs befanden sich ausschließlich Schutzmasken für die Firma MLK in Halle an der Saale. Dazu wurde nicht nur der Frachtraum, sondern auch der Passagierbereich genutzt. Die zweite Maschine aus Shanghai mit Schutzmasken, Rohmaterial für Präventionsmittel gegen die Pandemie und anderen Frachtgütern ist bereits am Ostermontag in Frankfurt eingetroffen. Das dritte Flugzeug soll planmäßig am heutigen Freitag, 17. April 2020, Shanghai starten. Vier weitere Flüge in den nächsten zwei Wochen sind bereits gebucht. Die Vorbereitungen für Mai laufen.