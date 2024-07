Emissionsfreier Bier-Transport Rothaus elektrifiziert Flotte

„TANNENZÄPFL-E“ prangt zusammen mit dem klassischen Rothaus-Logo auf den neuen E-Lkw der Badischen Staatsbrauerei Rothaus. Die eActros 400 von Daimler Truck verfügen nach Angaben von Rothaus über eine Reichweite von bis zu 400 Kilometern und werden in der täglichen Kundenbelieferung eingesetzt. Die firmeneigene Photovoltaikanlage liefert den Ökostrom für die Ladestationen im Depot. Die Batterien der E-Lkw würden in Rothaus von 20 auf 80 Prozent innerhalb einer Stunde und 40 Minuten geladen. Langfristig soll die Eigenstromerzeugung durch den Einsatz von Windkraft weiter ausgebaut werden. Rothaus plant, zwei Anlagen eines Windenergieparks zu kaufen, der in unmittelbarer Nähe der Brauerei entsteht.

Für die Beladung der eActros setzt Rothaus vollelektrische E70-Stapler des Herstellers Linde ein. Pro Schicht könne ein Stapler die Elektro-Lkw mit rund 340 Paletten beladen.

Ziel: Klimapositiv bis 2030

Mit dem Kauf der eActros unterstreiche die Brauerei das Ziel, bis 2030 klimapositiv zu werden. „Wir investieren bis 2030 mehr als 40 Millionen Euro in eine Vielzahl von Projekten, die darauf abzielen, unseren CO2-Ausstoß weiter zu reduzieren und unsere Betriebsabläufe nachhaltiger zu gestalten, um bis 2030 klimapositiv zu sein. Die eActros 400 Flotte in Verbindung mit den E70 Staplern ist ein weiterer Meilenstein in unserer Strategie", sagte Christian Rasch, Alleinvorstand der Brauerei Rothaus bei der Einweihung der eActros-Flotte.

Die Brauerei überprüft und optimiert nach eigenen Angaben sämtliche Prozesse von der Entstehung bis zur Abholung am Brauereitor hinsichtlich der Klimaauswirkungen. In den vergangenen zehn Jahren konnte demnach unter der Leitung Raschs der CO2-Ausstoß des Unternehmens um 71 Prozent auf 2.240 Tonnen pro Jahr reduziert werden.

Bei der Fahrzeugübergabe waren auch Peter Hauk, Baden-Württembergs Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, und Gisela Splett, Staatssekretärin im Finanzministerium Baden-Württemberg, anwesend. Beide stehen dem Aufsichtsrat der Staatsbrauerei Rothaus vor. „Mit der neuen Flotte und dem batterie-elektrischen Fernverkehrs-Lkw eActros 600, den Rothaus aktuell Probe fährt, setzt die Badischen Staatsbrauerei neue Standards in Bezug auf Reichweite, Leistung und Nachhaltigkeit im Transportverkehr“, sagte Hauk.

