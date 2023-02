ELVIS Vario Liner 2.0 Flexibel laden auf zwei Ebenen

In einem Hub muss es schnell gehen – auch im Hub des Europäischen Ladungsverbunds internationaler Spediteure ELVIS im hessischen Knüllwald. Verkehrsgünstig gelegen an A7, rund 40 Kilometer von Kassel entfernt, fand dort unlängst der Innovation Day statt. Eine Veranstaltung auf der die Aktiengesellschaft seine Mitglieder und geladene Gäste in guter Regelmäßigkeit über hauseigene Innovationen und neue Partner informiert.

ELVIS Vario Liner 2.0 - Der Doppelstockauflieger für Hubverkehre

Star der Veranstaltung am 25. Januar war der neue Doppelstock-Auflieger ELVIS Vario Liner 2.0, ein Curtainsider der innerhalb des Verbunds, aber auch darüber hinaus bekannt ist. Denn 2013 stellte das Transportnetzwerk das Fahrzeug erstmals vor, damals bereits speziell auf die Bedürfnisse der Mitglieder zugeschnitten. Entwicklungspartner dieses Sonderfahrzeugs war und ist auch heute der Trailerhersteller Krone, der auf Kundenwunsch seinen hauseigenen Mega Liner auf die speziellen Anforderungen des Ladungsverbunds anpasste. Dazu gehörten: hohe Nutzlast und schnelle Beladefähigkeit. So entstand bereits vor zehn Jahren ein Curtainsider, der laut ELVIS durch ein hohes Maß an Effizienz und Wirtschaftlichkeit bestach und von dem bis heute immer noch 30 Fahrzeuge innerhalb des Verbunds im Einsatz sind.