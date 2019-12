Langsam kommt Dynamik in den Markt der E-Busse – zumindest, was den Stadtbus betrifft. Erste zaghafte Versuche in Richtung Reisebus gibt es zwar auch zu verzeichnen, freilich bisher nur für China und als spezielle Anwendungen in den USA, für die Van Hool seinen 45 Fuß langen CX mit Proterra modifiziert hat. Die europäischen Hersteller haben dagegen anscheinend nichts aus ihrem Spätstart ins Thema emissionsfreies Fahren gelernt: Frühestens zur IAA 2020 dürften elek­trifizierte Reisebusse hier zu erleben sein.Derweil immerhin kommen die Elektrostadtbusse in Fahrt. In der EU wurden in den ersten drei Quartalen 2019 erstmals mehr als 1.000 Elektrobusse über acht Tonnen zugelassen – nach 570 Bussen im gesamten Jahr 2018. Das hat eine Steigerung des Anteils aller alternativen Antriebe am Gesamtmarkt von 28,3 auf 37,5 Prozent zur Folge (Quelle: Chatrou CME Solutions). Seit 2012 wurden europaweit jedoch erst 2.548 Elektrobusse verkauft, darunter 258 in Deutschland – ein zartes Pflänzchen. Mehr waren es noch in den Niederlanden mit 537 Bussen, in Frankreich mit 336 Einheiten und in Großbritannien mit 287 Bussen.

