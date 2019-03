Elektro-Transporter werden immer alltagstauglicher, gleichzeitig steigt die Zahl der Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb. In dieser Kategorie stehen insgesamt 15 Fahrzeuge zur Wahl. Welche Transporter die Nase vorne haben, entscheiden Sie mit. Kooperationspartner der Leserwahl ist Dekra. Zur Leserwahl-Abstimmung geht´s am Ende des Artikels.

Als Leser von trans aktuell, lastauto omnibus und FERNFAHRER können Sie bis 29. April 2019 bei der Leserwahl des ETM-Verlags mitmachen und das beste Fahrzeug in dieser und 15 weiteren Kategorien wählen.

Damit nicht nur die Favoriten profitieren, wird Ihr Einsatz belohnt: Als Hauptgewinn winkt ein brandneuer Pick-up Ford Ranger im Wert von knapp 44.000 Euro sowie 47 weitere hochwertige Preise vom Styling-Paket, einem Kurztrip nach München zum FC Bayern München Spiel bis hin zum TV für die Fahrerkabine oder einem Driver Set.

Lösung für die letzte Meile

Die letzte Meile ist prädestiniert für Elektro-Transporter. Reichweite ist kein Thema: Das durchschnittliche Tagespensum beträgt unter 100 Kilometer. Entsprechend groß ist das Angebot, vor allem in der KEP-relevanten Klasse der 3,5 Tonner. Gerade in Großstädten, in denen Fahrverbote drohen, gehört ihnen die Zukunft.

Mitmachen und gewinnen

Und so funktioniert´s: Die Teilnahmekarten für die Leserwahl finden Sie in den Ausgaben von: FERNFAHRER 3 und 4, in lastauto omnibus 3 und 4 sowie der trans aktuell 5/6 und 7.Und natürlich gibt es auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit, Online teilzunehmen* - klicken Sie hier. Viel Erfolg!

Machen Sie mit, und sichern Sie sich Ihre Chancen: Hauptgewinn ist ein brandneuer Pick-up Ford Ranger Limited im Wert von rund 44.000 Euro, außerdem erwarten sie noch 47 weitere hochwertige Preise.

Teilnahmeschluss ist der 29. April 2019.

Hier geht´s zur Themenseite ETM Award.

*Mitarbeiter des EuroTransportMedia Verlags und der Motor Presse Stuttgart sowie deren Angehörige sind nicht teilnahmeberechtigt. Der Rechtsweg und die Barauszahlung der Gewinne sind ausgeschlossen.