Über das Tankstellennetz der Swiss Kiss Petrol und der VTM fair können sich Spediteure Kraftstoff zu guten Konditionen sichern. Den günstigen Spriteinkauf ermöglicht eine speziell programmierte Software. Diese stellt sicher, dass zum Zeitpunkt des Einkaufs der niedrigste Preis erzielt wird. Anschließend können Spediteure den erworbenen Kraftstoff an allen teilnehmenden Tankstellen beziehen. In das Netzwerk speist L.I.T. vier eigene Tankstellen ein. Eine Fünfte wird derzeit in Bremen gebaut.

Kraftstoff als Kostenfaktor in der Logistik

„Kraftstoff ist ein erheblicher Kostenfaktor in der Logistik. Als Teilhaber des Tankstellennetzes sichern wir nicht nur uns, sondern auch anderen Speditionen langfristig gute Konditionen und unterliegen nicht länger den Preisschwankungen und intransparenten Verfahrensweisen am Markt. Damit stärken wir unsere Position als führendes Transport- und Logistikunternehmen in Deutschland“, sagt Ingo Schreiber, Geschäftsführer der L.I.T. Cargo.

Bereits nach kurzer Zeit sind laut L.I.T. die Kosteneinsparungen gegenüber dem Spritkauf an öffentlichen Tankstellen spürbar. Bisher jetzt verfügt L.I.T. über vier Tankstellen an den Unternehmensstandorten Hamburg, Oebisfelde, Polch und Sulz am Neckar. Hier können alle Mitglieder des Netzwerkes ihren Kraftstoff beziehen. Eine weitere Tankstelle wird aktuell in Bremen gebaut.

Weniger Risiko für Tankstellenbesitzer

Den Betrieb inklusive Einkauf, Buchhaltung, Rechnungsstellung, Risikomanagement und Controlling übernimmt für alle Beteiligten der Kooperationspartner VTM fair. Stefan Rettberg, Verwaltungsratsvorsitzender der Swiss Kiss Petrol, erklärt, warum: „Für öffentliche Betreiber oder Spediteure mit eigener Tankstelle, die ihre Zapfsäulen in das Netzwerk integrieren wollen, entsteht so kein Mehraufwand. Vielmehr reduzieren wir die betrieblichen Arbeiten und das Risiko der Tankstellenbesitzer deutlich. Das erleichtert insbesondere Spediteuren den Schritt, ihre Tankstellen für Dritte zu öffnen.“ Auch die L.I.T.-Tankstellen sind für Unternehmen außerhalb des Netzwerks zugänglich.

Zentrale Beschaffung

Vorteile bietet das Tankstellennetz auch Logistikunternehmen, die günstig Kraftstoff beziehen wollen und keine eigene Tankstelle haben. Unabhängig von der Menge können sie über das Netzwerk Sprit kaufen. Ingo Schreiber: „Durch die zentrale Beschaffung profitieren Spediteure noch einmal von Einkaufsvorteilen. In einem hart umkämpften Markt ist das ein echter Wettbewerbsvorteil.“ Ziel des Netzwerks ist es, den Zwischenhandel komplett zu übernehmen. Auch Privatpersonen und kleinere Unternehmen können ihren Kraftstoff über VTM fair beziehen und an den teilnehmenden Tankstellen abtanken.