Eine Million Weltmotoren

Daimler Trucks feiert Produktionsjubiläum

USA und Deutschland vereint – das geht auch in Zeiten Donald Trumps und seiner restriktiven Handelspolitik. Das Mercedes-Benz Werk in Mannheim und die Detroit Diesel Corporation, seines Zeichens Tochter von Daimler Trucks North America (DTNA), treten mit einem ganz besonderen Produktionsjubiläum den Beweis an.