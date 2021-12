Die Idee dazu kam den beiden Staplerfahrern Maciek Chorazyk und Eugen Feller an einem Samstag. Bereits im Vorjahr hatten sie eine kleinere Variante aufgetürmt. Dieses Jahr ragt der aus 698 Paletten bestehende Christbaum rund elf Meter in die Höhe.

Firmenchef Axel Gölz sorgt für Beleuchtung

Bei ihrem Chef Axel Gölz rannten Sie damit offene Türen ein. Der sorgte sogar gleich für eine entsprechende Beleuchtung in der Nacht und engagierte eine Werbeagentur, um das Kunstwerk stimmungsvoll in Szene zu setzen. Aber auch sonst stieß die Eigeninitiative der beiden Mitarbeiter auf große Zustimmung in dem Familienunternehmen aus Zweibrücken in Rheinland-Pfalz. Axel Gölz spricht jedenfalls von einer „tollen Idee und einer klasse Umsetzung“. Daher soll der Paletten-Christbaum auch bis in die erste Januarwoche hinein stehenbleiben.

