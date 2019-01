Detthold Aden, Mitglied der Logistics Hall of Fame und bis 2013 Vorsitzender des Vorstands der BLG Logistics Group, Soll als Mitglied des Fachbeirats das Unternehmen mit seiner unternehmerischen Expertise in Zukunftsthemen bereten.

„Mit Detthold Aden gewinnt Mosolf nicht nur eine herausragende Managerpersönlichkeit und einen Impulsgeber in der Logistik. Mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung, seinem nachweislichen Logistikwissen und seinem Netzwerk wird Detthold Aden für Mosolf eine wertvolle Unterstützung sein, um die vielfältigen Herausforderungen in der Logistik zu identifizieren, zu analysieren und in Maßnahmen umzusetzen“, so Dr. Jörg Mosolf, Vorstandsvorsitzender der Unternehmensgruppe mit Sitz in Kirchheim unter Teck.

Neben Aden als viertem Mitglied besteht der Fachbeirat aus namhaften Automotive-Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Fachrichtungen: Hans-Jörg Hager, ehemaliger Schenker Vorstands-Chef, Jorgen Olesen, früherer Mazda Motors Europe Logistik- und IT-Chef, sowie Prof. Dr. Willi Diez, Leiter des Instituts für Automobilwirtschaft an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen.