Der Weg für den weltweiten Vertrieb ist damit frei. Denn die Zulassungserlaubnis für Großserien beziehe sich einerseits auf die EU inklusive Norwegen und Schweiz, vereinfache aber auch die Zulassung in weiteren Nicht-EU-Staaten erheblich. Der Work XL auf Transit-Basis, großer Bruder des Streetscooter Work hat diese Genehmigung bereits von Beginn an in der Tasche. Die EG-Typengenehmigung für Großserien des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) bestätigt laut Streetscooter, dass strenge Produktionsstandards auch bei Produktionsmengen von mehreren Tausend Fahrzeugen eingehalten werden können. Erst im Mai hat Streetscooter neben dem Stammwerk in Aachen ein neues Werk in Düren eröffnet, seinen Produktionskapazität auf 20.000 Einheiten pro Jahr gesteigert. Dank der Genehmigung kann der Hersteller seine Bänder also entsprechend hochfahren. "Das Interesse für den Streetscooter von Unternehmen mit Großflotten, Gewerbetreibenden und kommunalen Betrieben ist groß", sagt Achim Kampker, CEO von Streetscooter. "Durch die Großseriengenehmigung können auch große Fahrzeugmengen bei Flottenbestellungen problemlos zugelassen werden, und das auch im Ausland."