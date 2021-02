Wer ein Tempo verlangt, will in der Regel kein bestimmtes Taschentuch. Wer nach einem Aspirin fragt, ist dankbar für eine Kopfschmerztablette irgendeines Herstellers. Einige Markennamen sind zum Inbegriff für bestimmte Produktarten geworden. Schaut man in die Welt der Trailer, stellt man fest, dass ein Berger ecotrail bei Flottenbetreibern untrennbar mit dem Thema Nutzlastoptimierung verbunden ist – sozusagen als Markenkern oder Neudeutsch: USP, als unverwechselbares Merkmal.

In einer Zeit, in der Klimaschutz und Kosteneffizienz in den Mittelpunkt rücken, kommt es mehr denn je auf ein niedriges Eigengewicht, gepaart mit einer maximalen Nutzlast, an. Kann eine Spedition oder ein Werkverkehr mit einer Fahrt mehr Ladung befördern, reduziert sich die Zahl der Touren – was gut für Klima und Geldbeutel ist. Das steigende Interesse an Leichtbaulösungen spielt den Verantwortlichen der Berger Fahrzeugtechnik aus Radfeld in Tirol in die Karten. Sie starten in diesem Jahr eine Image- und Produktoffensive, in der sie die positiven Effekte eines Berger-Trailers auf Klima, Effizienz und Firmenkasse klar herausstellen.