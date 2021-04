„Wir arbeiten seit längerer Zeit daran, einen Teil unserer innerdeutschen Lkw-Transporte auf die Schiene zu verlagern. Das ist aber bei sensiblen Gütern, wie Lebensmitteln, eine große Herausforderung“, sagt Eckes-Granini Deutschland Logistikleiter Steffen Riedel. Dennoch sei es gelungen, seit 2012 bereits 4.838 Tonnen CO2 und damit 36 Prozent der logistikbezogenen Treibhausgas-Emissionen einzusparen.

Eckes Granini setzt auf DB Cargo

Foto: Eckes Granini Deutschland Von wegen Saftladen: Eckes Granini setzt innerdeutsch auf die Schiene.

In Zusammenarbeit mit DB Cargo hat Eckes-Granini nun eine Lösung gefunden und einen Teil der innerdeutschen Transporte im Kombinierten Verkehr (KV) auf die Schiene verlagert. Per Lkw werden die Saftflaschen in speziellen 45-Fuß-Containern auf kurzem Weg von den Produktionsstandorten Bröl/Hennef sowie Bad Fallingbostel zu den Terminals Köln Eifeltor beziehungsweise Hamburg Billwerder gefahren. Dort lädt man sie passgenau in Bahnwaggons und transportiert sie anschließend mit dem Güterzug zum Zielbahnhof. „Um unsere CO2-Emissionen weiter zu reduzieren, setzen wir da, wo es aufgrund der Lieferzeit und Infrastruktur möglich ist, auf die Schiene. Mit der Verlegung können wir in Deutschland bei den Fernverbindungen pro Jahr über 50.000 Lkw-Kilometer auf der Straße und damit bis zu 40 Prozent der Treibhausgas-Emissionen einsparen“, berichtet Riedel. Der Nachlauf erfolg dann aber wieder per Lkw.

Ganz ohne Lkw geht's nicht

Ganz ohne Straßentransport mit dem Lkw geht es insbesondere auf den ersten und letzten Kilometern natürlich nicht. Daher hat sich Eckes-Granini entschieden, die ersten LNG-Lkw in die eigene Logistikflotte zu integrieren. „Die Nutzung von Gas als Kraftstoff leistet einen wesentlichen Beitrag zur weiteren Reduzierung von CO2-Emissionen. Hier erwarten wir zusätzliche Einsparungen von cirka 20 Prozent CO2-Emissionen sowie rund 60 Prozent an Stickoxiden. Auch die Geräusch-Emissionen sind bei LNG-Lkw im Vergleich zum normalen“ Diesel-Lkw deutlich niedriger“, erläutert Riedel.

Nachhaltigkeit als Teil der Firmen-DNA

Das Thema Nachhaltigkeit gehöre zu den tragenden Säulen von Eckes-Granini und ist tief verwurzelt in der Unternehmensstrategie, berichtet Dr. Kay Fischer, Geschäftsführer von Eckes-Granini Deutschland. Bereits Anfang der 1990er sei der systematische betriebliche Umweltschutz ein erklärtes Ziel des Unternehmens. Seit 2019 wiederum arbeite Eckes-Granini an allen drei Standorten in Deutschland klimaneutral. „Als Familienunternehmen ist es uns ein besonderes Anliegen, verantwortungsvoll mit unseren Ressourcen und der Umwelt umzugehen. Indem wir unsere Logistik ökologisch effizienter gestalten, leisten wir einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz“, sagt Fischer.

Lesen Sie auch