Die Deutsche Bahn hat Probleme. Nicht nur auf der Schiene, sondern auch auf der Straße. Alle Welt spricht über die Elektromobilität, die DB RegioBus als Marktführer im Nahverkehr zeigte diesbezüglich bisher aber kein Engagement. Und das, obwohl sie in Ballungsräumen, Großstädten oder auf dem Land, in 400 Landkreisen und kreisfreien Städten mit 35 Busgesellschaften und über 12.000 Omnibussen unterwegs ist. Jetzt endlich ist das Thema der Elektromobilität in der Bussparte der Bahn aber angekommen. Beim Blick über den Tellerrand fiel die Wahl auf ein Start-up aus den Niederlanden. Ebusco ist längst den Kinderschuhen entwachsen und hat mit drei evolutionären Baureihen gezeigt, wie ein bei der Gründung noch nicht existierender Markt bedient werden kann: kundenorientiert. "Anfangs war es nur ein Projekt, und ich wurde viel belächelt", erinnert sich Peter Bijvelds, der – aus der Automobilindustrie kommend – im Zusammenhang mit einem rein elektrischen Pkw auch Potenzial für Omnibusse sah. Das Bauen des Fahrzeugs sei damals sekundär gewesen, viel wichtiger war das, was ein Elektrobus tagtäglich brauchen würde: das perfekte Zusammenspiel aller elektronischen Bauteile und entsprechend Reichweite, so der Ebusco-Geschäftsführer.

