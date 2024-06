E-Lkw von Scania in Portugal unterwegs Wenn das Billy-Regal elektrisch kommt

Einsatz von Elektro-Lkw beim Transport: Scania und Ikea sprechen von einer „bahnbrechenden Zusammenarbeit“ in Portugal. Inwieweit sich die Supply Chain durch die Kooperation tatsächlich geändert hat.

Der schwedische Möbelhersteller und -händler Ikea setzt beim Transport in Portugal auf elektrisch betriebene Lkw von Scania. Die beiden Unternehmen sprechen sogar von einer „bahnbrechenden Zusammenarbeit“. Ist das einfach nur eine Marketing-Floskel – oder ist an der Kooperation doch mehr dran?

Klog fährt mit E-Lkw von Scania für Ikea

Ab Ende Juni 2024 fährt das Transportunternehmen Klog mit mehreren batterieelektrischen Fahrzeugen von Scania für Ikea. An Bord sind dann Produkte von der Ikea Industry Fabrik in Paços de Ferreira. Von dort aus geht’s zum Hafen von Porto in Leixões und zu den IKEA Einrichtungshäusern.

E-Lkw praktikabel und wirtschaftlich einsetzbar?

Doch die Umstellung auf nachhaltige Verkehre gehe über den Ersatz eines Fahrzeugs durch ein anderes hinaus, heißt es seitens Scania. Vor der Umstellung auf Elektrofahrzeuge in Portugal berechneten die Partner zunächst die Routen, den Energieverbrauch und die Ladezeit für E-Lkw mit Blick auf die Praktikabilität und Wirtschaftlichkeit.

Ikea führt Pick-and-Drop-Lösung ein

Der E-Lkw alleine ist jedoch nicht des Rätsels Lösung für einen nachhaltigen Transport: Ikea Industry führt zudem eine sogenannte Pick-and-Drop-Lösung ein. Dabei stellt die Spedition Klog die Trailer des E-Lkw im Depot ab und ersetzt diesen durch einen bereits beladenen Anhänger. Damit wollen die Akteure die Betriebszeit des Fahrzeugs maximieren und zugleich Leerkilometer vermeiden. Laden können die Lkw dann im Hafen von Leixões. Dort bietet die portugiesische Hafenbehörde APDL die entsprechende Infrastruktur an. Zudem will das schwedische Möbelhaus noch entsprechende Lademöglichkeiten in der Ikea Industry Fabrik schaffen.

Weitere Länder sollen folgen

Ähnliche Umstellungen auf Elektroantrieb für den Transport von Ikea-Produkten finden derzeit auch in Südfrankreich und Polen statt, heißt es seitens Scania. „Diese Zusammenarbeit zeigt, wie es in der Praxis aussehen kann, und ich hoffe, dass sie andere dazu inspiriert, diesem Beispiel zu folgen“, erklärt Evalena Falck, Leiterin des strategischen Kundenmanagements bei Scania.

