DAF Trucks vermeldet den Beginn eines langfristigen Feldversuchs mit drei vollelektrischen Lkw und zwei Lastwagen mit einem Plug-In-Hybridantrieb. Die sogenannten Innovation Trucks beliefern im Zuge ihrer Erprobung Filialen von Albert Heijn.

Das Unternehmen mit mehr als 1.000 Supermärkten in den Niederlanden, Belgien und Deutschland ist bereits 2014 der Initiative "Green Deal for Zero Emission City Logistics" beigetreten. In diesem Pilotprojekt untersuchen laut DAF Trucks namhafte Spediteure, Transportunternehmen, Techniker und Behörden, "wie sich bis 2025 ein größtmöglicher Fortschritt bei emissionsfreien Lieferungen in städtischen Gebieten erzielen lässt."

Eckdaten zu CF Electric und CF Hybrid

DAF Trucks gibt die Reichweite des rein elektrischen CF Electric mit rund 100 Kilometern an. Der CF Hybrid mit der e-Power-Technologie des niederländischen Bus-Bauers VDL soll rund 50 Kilometer rein elektrisch fahren können. Die Schnellladeinfrastruktur für die fünf Lkw in der Erprobung liefert ebenfalls VDL.

Die CF Electric werden laut DAF Trucks zunächst zwischen dem Vertriebszentrum in Zaandam und den Supermärkten in Amsterdam erprobt. Mit den Plug-In-Hybrid-Lkw will Albert Heijn auch Filialen, die weiter von Zaandam entfernt sind, beliefern. Die Batterien der Lkw sollen in einem eigens konzipierten Ladepark im Vertriebszentrum von Albert Heijn in Zaandam aufgeladen werden.

Die ebenfalls in der Initiative vertretene TNO ("Niederländische Organisation für Angewandte Naturwissenschaftliche Forschung") wird die Ergebnisse des Feldversuchs analysieren, um eine Strategie "für die Implementierung von emissionsfreien Lieferungen an Supermärkte in naher Zukunft" entwickeln zu können.