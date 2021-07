Rasant steigende Einkäufe im Internet treiben den Flächenbrauch an. Von 2020 bis 2025 werden in Deutschland über vier Millionen Quadratmeter Lager- und Logistikflächen zusätzlich gebraucht, so Immobiliendienstleister CBRE.

Jede zusätzliche Milliarde Euro an E-Commerce-Umsatz führe zu einem Bedarf von rund 100.000 Quadratmetern Distributionsfläche, wobei der Umsatz hierzulande bis 2025 um 43 Milliarden Euro steigen könnte. Das ist ein Ergebnis des Reports „CBRE Global E-Commerce Outlook 2021“. CBRE ist eigenen Angaben zufolge bezogen auf den Umsatz das weltweit größte Immobiliendienstleistungs- und Investmentunternehmen.

Onlinehandel als Treiber der Flächennachfrage

„Der Onlinehandel gewinnt als wichtiger Treiber der Logistikflächennachfrage weiter an Bedeutung“, sagt Rainer Koepke, Head of Industrial & Logistics bei CBRE in Deutschland. Weniger klar sei hingegen, ob der Markt diese Nachfrage auch bedienen könne. „Bereits jetzt wird es in vielen Regionen Deutschlands schwieriger, die passenden Grundstücke oder Mietflächen für die E-Commerce-Nutzer zu finden“, betonte er.

Fast ein Fünftel vom Einzelhandelsumsatz bis 2025

Der Anstieg des Anteils vom Online-Handel an den gesamten Einzelhandelsumsätzen in Deutschland von 14 auf 19 Prozent bis 2025 liege weit unter dem Niveau anderer Länder, führte Koepke aus. Bereits heute hätten mache Länder in Asien, die USA und das Vereinigte Königreich Anteile von deutlich mehr als 20 Prozent. „Viel Luft nach oben also auch für weiteres relatives Wachstum, insbesondere durch den Lebensmitteleinzelhandel und die stärker werdende Kaufkraft der ‚Millennials‘“.

Europa braucht 29 Millionen Quadratmeter

Für den Report wurde auch die Stärke der Entwicklung des Onlinehandels untersucht und eine Rangfolge erstellt. Danach belegt Deutschland mit 72 Punkten unter weltweit 43 untersuchten Ländern den dritten Platz nach Südkorea mit 87 Punkten und Großbritannien mit 78 Punkten. Für die weltweiten E-Commerce-Umsätze wird bis 2025 ein Anstieg auf fast 1,3 Billionen Euro erwartet, damit dürfte die globale Logistikflächennachfrage gar um 130 Millionen Quadratmeter ansteigen. In Europa würden dann rund 29 Millionen Quadratmeter benötigt.

Deutschland will Netto-Null bis 2050

Die Bundesregierung allerdings strebt bis 2050 das Flächenverbrauchsziel Netto-Null, also eine Flächenkreislaufwirtschaft, an. Dieses Ziel wurde im März 2021 auch in die weiterentwickelte Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie aufgenommen.