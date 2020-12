Die Europäische Vereinigung für Unfallforschung und Unfallanalyse (EVU), der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) und die Expertenorganisation Dekra zeichnen Kay Morschheuser mit dem Europäischen Sicherheitspreis Nutzfahrzeuge aus. „Wir zeichnen Kay Morschheuser zum Ende seiner beruflichen Laufbahn dafür aus, dass er sich in den vergangenen Jahrzehnten im Bereich der Unfallforschung in besonderer Weise um die Sicherheit des Nutzfahrzeugs verdient gemacht hat“, erläutert EVU-Präsident Jörg Ahlgrimm. Denn die detaillierte Analyse von realen Unfällen bilde die entscheidende Grundlage für die Entwicklung und Verfeinerung von Sicherheitssystemen in den Fahrzeugen.

Dekra-Vorstand Klinke: Positive Entwicklung

Was die Verkehrssicherheit im Nutzfahrzeugbereich angeht, habe es in den letzten Jahrzehnten enorme Fortschritte gegeben, erklärt Clemens Klinke, Mitglied des DekraVorstands. Das beweise auch die Unfallstatistik. „Die Anstrengungen müssen aufrechterhalten werden, damit diese positive Entwicklung weitergeht. Kay Morschheuser hat wichtige Grundlagen dafür geschaffen, die noch weiter nachwirken werden. Diese Verdienste würdigen wir mit dem Europäischen Sicherheitspreis Nutzfahrzeuge“, sagt Klinke.

Morschheuser arbeitete für mehr Sicherheit

Kay Morschheuser studierte in Hannover Maschinenbau, Fachrichtung Kraftfahrwesen und arbeite zum Ende seines Studiums in der Unfallforschung der Medizinischen Hochschule Hannover mit. Nach dem Abschluss 1988 begann er bei der Mercedes-Benz AG als Versuchsingenieur im Bereich Sicherheitsuntersuchungen Nutzfahrzeuge. In den 1990er-Jahren arbeitete er schwerpunktmäßig in der Airbag-Entwicklung von Lkw und führte in diesem Zusammenhang auch Lkw-Crashtests durch. Seit 1998 war er für Unfallanalysen und Sicherheitsstrategien in der europäischen Lkw-Entwicklung von Daimler verantwortlich.

Die Preisträger