Das Jahr 2020 war laut Jens Bjørn Andersen, CEO von DSV Panalpina, „ein hartes und unvorhersehbares Jahr“. Umso bemerkenswerter sei es, dass das Unternehmen trotz der Coronakrise mit besseren Ergebnissen aufwarten kann, als noch 2019. „In allen unseren Geschäftsbereichen und Märkten haben wir hervorragende Ergebnisse geliefert“, erklärt Andersen mit Blick auf die Bilanz.

Logistiker verzeichnet 47 Prozent an Wachstum

Allein 47,3 Prozent Wachstum beim Ebit (vor Sondereinflüssen) sind bereits eine Hausnummer. Der Umsatz des Logistikkonzerns liegt für das Geschäftsjahr 2020 bei rund 115,93 Milliarden Dänische Kronen (DKK), etwa 15,59 Milliarden Euro, und damit 26 Prozent über dem Vorjahr. Der Kurs der DSV-Panalpina-Aktie stieg im Jahr 2020 wiedrumum 33 Prozent. Es sei gelungen, so Andersen, in nur 15 Monaten Panalpina in den Konzern zu integrieren, „ein Unternehmen, das halb so groß ist wie DSV“.

Alle Bereiche gewachsen – aber unterschiedlich stark

Mit Blick auf die einzelnen Geschäftsbereiche lässt sich sagen, dass zwar alle gewachsen sind, aber sich dennoch höchst unterschieldich entwickelt haben. Ein Umstand, der aber nicht immer den tatsächlcihen Geschäftsverlauf widerspiegel, sondern vielmehr der Integration von Panalpina geschuldet ist. So etwa im Bereich „Air & Sea“. Dort weist DSV zwar einen Zuwachs von 61 Prozent aus. Dieser sei aber, so räumt das Unternehmen selbst ein, in erster Linie eine Folge der erfolgreichen Integration von Panalpina und eines starken Kostenmanagements. Tatsächlich ist das Frachvolumen 2020 stark eingebrochen, wobei der Bruttogewinn pro Sendung gesteigert und die Ausfälle so kompensiert wurden.

Nur „starkes Kostenmanagement“ rettet Lkw-Sparte

Auch der Transport auf der Straße musste durch Corona Federn lassen. In der zweiten Jahreshälfte 2020 habe sich der Markt allerdings erholt. Das Wachstum des Ebit um 12,3 Prozent vor Sondereinflüssen sei also eher dem „starken Kostenmanagement“ sowie einer verbesserten Produktivität geschuldet.

Bereich Logistiklösungen hat sich erholt

Der Solutions-Bereich von DSV Panalpina erholte sich in der zweiten Jahreshälfte allmählich, und insbesondere die E-Commerce-Aktivitäten entwickelten sich nach Unternehmensangaben positiv. Das Wachstum des Ebit vor Sondereinflüssen wurde „durch Kostendisziplin, verbesserte Produktivität, fortgesetzte Konsolidierung der Lagerkapazität und die erfolgreiche Integration von Panalpina vorangetrieben.“ Unterm Strich vermeldet DSV Panalpina hier ein Plus von 18,8 Prozent.