Doll Fahrzeugbau will seine Marktposition im Bereich Holz- und Schwertransport ausbauen und nimmt hierfür vier Millionen Euro in die Hand.

So entstehen 2021 laut Hersteller eine neue Anlage zur Oberflächenbehandlung am Standort Oppenau. Besonderer Fokus liege dabei auf dem energieeffizienten Betrieb. Dank eines so genannten Bypass-Systems werden erzeugte Warmluftströme laut Doll in einen Kreislauf transportiert und mehrfach verwendet. Diese Technik führt zu einer Wärmerückgewinnung von bis zu 60 Prozent. In Kombination mit der Installation einer neuen Heiztechnik lassen sich laut Hersteller so bis zu 30 Prozent CO2 Einsparung p.a. einsparen. Die Inbetriebnahme der neuen Anlage ist für das 2. Quartal 2021 geplant.

Foto: Doll Doll ist ein Spezialist für Holztransporte.

Doll baut sächsischen Standort aus

Zudem will Doll das Kompetenz-Zentrum Holz am Standort im sächsischen Mildenau ausbauen. Dies beinhalte eine neue Halle für die Endabnahme und Kundenauslieferung mit angeschlossenem Aufenthaltsraum. Der moderne Neubau bietet unter anderem eine Fahrzeugwaage, mit der der Kunde das Leergewicht seiner jüngsten Neuanschaffung an Ort und Stelle überprüfen kann. „Wir werden in Zukunft noch kräftig zulegen und unsere Marktanteile weiter ausbauen“, gibt Geschäftsführer Renato Ramella als Zielrichtung vor. „Der professionell gestaltete Auslieferungsbereich, den wir im Sommer 2021 eröffnen werden, ist die logische Konsequenz.“