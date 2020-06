Der Mobilitätsdienstleister DKV geht mit einer neuen Lösung an den Start. Hinter der Bezeichnung mit DKV Live verbirgt sich dabei nicht weniger als ein vollwertiges Telematiksystem. Dieses soll bei den Nutzern mit Funktionen wie Track & Trace sowie Services rund um die Estimated Time of Arrival (ETA) mehr Transparenz entlang der Lieferkette sorgen – und das in Echtzeit. Um hier möglichst genaue Prognosen erstellen zu können, bindet DKV Live beispielsweise die Lenk- und Ruhezeiten in die Berechnung mit ein.

Effiziente Routenplanung

Des Weiteren hat DKV Live eine effiziente Routenplanung an Bord. Diese basiert auf dem Kartenmaterial von Here. Das System ist auf diese Weise in der Lage, den Füllstand des Lkw und etwaige kundenindividuelle Nachlässe bei der Auswahl der am nächsten liegenden und günstigsten Tankstelle zu berücksichtigen.

Die Box, die gerade einmal so groß wie ein Päckchen Taschentücher ist, muss dazu lediglich an die Flotten-Management-Schnittstelle (FMS) angeschlossen werden. Die Box erhält auf diese Weise alle erforderlichen Informationen, die dann drahtlos über die Cloud weitergegeben und verarbeitet werden können. Der Vorteil: Sämtliche Daten sind so über das DKV Live Portal in Echtzeit einsehbar. „DKV Live etabliert digitale Lösungen, die wir aus dem B2C-Bereich bereits als Standard kennen, jetzt auch im B2B-Segment für unsere Kunden“, erläutert Marco van Kalleveen, CEO von DKV Mobility.

Echtzeit-Tracking möglich

Dazu gehört für van Kalleveen auch das Echtzeit-Tracking von Lieferungen und Flottenfahrzeugen. „Neue Services, wie die genaue Bestimmung der voraussichtlichen Ankunftszeit, können auf dieser Basis die Transparenz im Speditionsgeschäft deutlich erhöhen, damit Kosten effektiv senken und CO2 einsparen“, sagt er

Für die zweite Jahreshälfte sind zahlreiche weitere Ausbaustufen für DKV Live vorgesehen. Dann sollen Fahrer und Disponenten über eine entsprechende App kommunizieren können. Zudem werde DKV Live sukzessive zu einer umfassenden Portallösung für intelligentes Flottenmanagement ausgebaut.

Styletronic übernommen

Das neue Dienst kommt nicht von ungefähr: Anfang des Jahres hat DKV das österreichische Unternehmen Styletronic erworben, einen Anbieter von Telemetrie-Dienstleistungen und für Logistikmanagement-Lösungen. Ende Juni bringen DKV und Styletronic nun die IoT-basierte (Internet of Things) Plattformlösung DKV Live heraus.

Für Manuel von Mohrenschildt, Director Partner & Solution Sales bei DKV und Co-Geschäftsführer von Styletronic, setzt der Mobilitätsdienstleister damit neue Maßstäbe in seinem Segment: „Wir gehen mit diesem Produkt neue Wege. Bisher haben unsere Produkte wie Tankkarten und Mautboxen auf das Thema Kostenmanagement eingezahlt, jetzt besetzen wir das Marktsegment Telematikdienstleistungen und bietet ein vollwertiges Telematiksystem mit Zusatzfunktionen an“, erläutert von Mohrenschildt. Die Lösung richte sich dabei in gleichem Maße sowohl an Transporteure, als auch an Verlader. Weitere Mehrwerte sollen folgen.