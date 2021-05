Der Mobilitäts- und Tankkartenanbieter DKV sowie Trans.eu, die digitale Logistikplattform für den Landverkehr, haben sich auf eine enge Kooperation verständigt. Anwender der Flottenmanagementplattform DKV Live können künftig beide Dienste im Paket buchen und so die Vorteile kombinieren.

Kombination mit Mehrwert

In der Kombination beider Lösungen werde die Aufgabe der Disponenten, den Einsatz der Fahrzeuge zu optimieren, deutlich einfacher, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der beiden Unternehmen. Denn die DKV-Kunden würden nun von der in Trans.eu integrierten Load-Matching-Funktion profitieren: Sie erhalten darüber Frachtangebote, die auf der in Echtzeit übertragenen Fahrzeugposition der Lkw basieren. So können die Frachtführer Leerfahrten vermeiden und Transporte routen- und ressourcenoptimiert planen.

Weniger CO2 als positiver Nebeneffekt

Positiver Nebeneffekt: Durch die positionsoptimierten Frachtangebote sparen DKV-Live-Anwender auch CO2 ein und schonen so die Umwelt. Dafür stehen ihnen die Ladungen der mehr als 40.000 Nutzer der Frachtenbörse Trans.eu in ganz Europa zur Verfügung. So haben sie über die DKV-Lösung hinaus auch Zugang zu den Frachten verifizierter osteuropäischer Spediteure.

