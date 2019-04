Ab sofort bietet das Frankfurter Unternehmen Kombiverkehr vom etwa zehn Kilometer östlich von Poznan liegenden Clip-Terminal intermodale Schienentransporte in den Süden Polens von und nach Katy Wroclawskie sowie in den Norden zu den Häfen in Gdynia und Gdansk an. Damit erweitert das Unternehmen seinen erst im Januar eingeführten Direktzug zwischen dem Duisburger DUSS-Terminal und Swarzedz in Polen um einen wichtigen Anschlussverkehr.

Zudem besteht im durchgehenden Gatewayverkehr ab Poznan weiterhin Anschluss zum PKP Cargo Connect Terminal in Warschau Praga. Kombiverkehr bindet so im Verkehr von und nach Polen in enger Zusammenarbeit mit Clip als polnischen Terminalbetreiber und Operateur alle wichtigen Wirtschaftszentren Polens an.

Die Laufzeit von Annahmeschluss bis Abholbeginn variieren je nach Zielterminal und Versandtag zwischen zwei und fünf Tagen. Katy Wroclawskie sei beispielsweise montags ab Duisburg in nur zwei Tagen erreichbar. Anschluss zu den polnischen Häfen könnten Spediteure in drei Tagen erhalten, teilt Kombiverkehr mit.

Container, Wechselbehälter und Sattelauflieger können über das Gatewayterminal Duisburg-Ruhrort Hafen Duss auf verschiedene Ganzzüge im nationalen und internationalen Verkehr umsteigen. Es bestehen Anschlüsse von und nach Rotterdam, Moerdijk und Antwerpen und eine schnelle Verbindung nah Lyon. In Deutschland sind Hamburg, Ludwigshafen und München mit Duisburg verknüpft.

Online-Fahrauskünfte erhalten Interessierte über die Online-Fahrplanauskunft von Kombiverkehr.

Vorteile durch die Anbindung von Katy Wroclawskie und den polnischen Häfen Gdynia und Gdansk an den Direktzug: