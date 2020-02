Der Logistikdienstleister Loxx hat gemeinsam mit dem Partner Ipsen Logistics aus Marokko eine Direktlinie zwischen Gelsenkirchen und Casablanca eingerichtet. Die Zusammenarbeit ermöglicht Stückgut und LTL-Sendungen mit Planen- und Koffer-Lkw.Zudem können nach Unternehmensangaben das ganze Jahr über Gefahrgut und temperaturgeführte Güter nach Marokko organisiert werden.

Stückgut-Netzwerk genutzt

Das mittelständische Unternehmen aus Gelsenkirchen greift für die Realisierung dieser Dienstleistung auf sein bestehendes Stückgut-Netzwerk in Europa zurück und übernimmt die Beschaffung der Ex-Work-Sendungen. Dafür werden Stückgut- und Teilladungen aus Europa im Hub in Gelsenkirchen konsolidiert. Außerdem erstellt Loxx Logistics sämtliche Dokumente für den Zoll, um eine reibungslose Abwicklung des Transportes zu gewährleisten. Zum weiteren Angebot gehören auch DAP-Lieferungen (Delivered At Place).

Bis zu fünf Abfahrten je Woche

Die Lkw verlassen aktuell jeden Freitag das Logistikzentrum in Gelsenkirchen. Bis Mitte dieses Jahres sind vier bis fünf Abfahrten in der Woche geplant. Nachdem die Lkw über die marokkanische Hafenstadt Tanger in Afrika ankommen, erreichen sie am Montagnachmittag das Zolllager von Ipsen Logistics in Casablanca. Dort kann der Empfänger die Sendung entweder abholen oder Ipsen Logistics übernimmt die Zustellung.