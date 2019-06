Betriebsverlagerer Harder Logistics eröffnet Scanzentrum am Hauptsitz in Neu-Ulm. Aktenordner digital archivieren in Minuten.

Alles redet in der Branche von Digitalisierung. Allerdings meist im Zusammenhang mit Automatisierung von logistischen Prozessen. Der unter anderem auf Betriebsumzüge spezialisierte Dienstleister Harder Logistics hat nun am Hauptsitz in Neu-Ulm ein Scanzentrum eröffnet. Dort werden Archive von Kunden mittels Hochleistungsscannern nicht nur eingelesen, sondern mittels Texterkennung auch gleich noch durchsuchbar gemacht.

„Innerhalb der kommenden fünf bis zehn Jahre werden das Archive von Unternehmen, Ämtern und Institutionen umgestellt werden“, erwartet Marcello Danieli, geschäftsführender Gesellschafter von Harder Logistics. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach der Digitalisierung von klassischen Archiven habe sich das Unternehmen daher Anfang des Jahres entschlossen, diese Dienstleistung mit ins Portfolio aufzunehmen.

Archiv für die Westentasche

Bei der Umstellung der Archive sei es empfehlenswert, die Akten so zu indexieren und zu scannen, dass anschließend eine Volltextsuche möglich ist. Die Dokumente, meist im PDF-Format, lassen sich so niederlassungsübergreifend in minutenschnelle finden. Und sofern der Kunde das klassische Archiv vernichten darf, spart er auch noch Lagerfläche.