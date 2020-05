Die Osnabrücker Spedition Koch International ist für ihren Onlineshop für Transport- und Logistikdienstleistungen als „Digitaler Ort Niedersachsens“ ausgezeichnet worden. Über die Plattform können Nutzer den Frachtpreis berechnen und sofort buchen. Niedersachsen weist Unternehmen und Institutionen als digitale Orte aus, die den digitalen Wandel aktiv mitgestalten.

Neues Marktsegment erschlossen

Foto: Koch International, Osnabrück Staatssekretär Stefan Muhle (von links) überreicht Marcel Schrage, Vertrieb, Jürgen Hartkemeyer, Leiter Vertrieb und Heinz-Peter Beste, Geschäftsführer, die Auszeichnung.

Im Logistikshop von Koch können Angebotskalkulationen und Auftragserfassungen komplett online abgewickelt werden, teilte das Unternehmen mit. Der Nutzer erhalte in Sekundenschnelle und zu tagesaktuellen Konditionen Preise für den Standardversand sowie für Zusatzleistungen. Danach erfolge mit wenigen Klicks die Buchung des gewünschten Transports. „Insbesondere online-affine Kunden, die nicht tagtäglich mit dem Speditionsgeschäft in Berührung kommen und die eine schnelle und unkomplizierte Abwicklung ihrer Sendung wünschen, bietet die Plattform eine perfekte Lösung“, erklärte Geschäftsführer Heinz-Peter Beste. So habe man ein völlig neues Marktsegment erschlossen.

Hin zur digitalen Spedition

In Zukunft sollten zudem die Preise auf der Basis von künstlicher Intelligenz in Echtzeit an die Marktsituation angepasst werden, führte Beste aus. Koch International plane außerdem, Länder von außerhalb der EU in das Programm zu integrieren sowie die Bereiche Seefracht, Luftfracht und Lagerlogistik aufzuschalten. Zudem sollen Versender aus anderen europäischen Ländern die Plattform nutzen können. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 750 Mitarbeiter.