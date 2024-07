Digitale Park-Daten Bund übermittelt freie Lkw-Parkplätze

Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) unterstützt künftig Lkw-Fahrer bei der Parkplatzsuche mit Daten aus dem Mautsystem. Am Mittwoch wurde der Vertrag für Aufbau und Betrieb des sogenannten Stellplatzinformationsdienstes unterzeichnet.

Ist ein Lkw-Parkplatz frei oder belegt? Mautbetreiber Toll Collect kann auf Grundlage der Daten des Lkw-Mautsystems die Belegungsstände von Lkw-Parkmöglichkeiten auf Rastanlagen bundesweit systematisch erfassen und in Echtzeit übermitteln. Toll Collect und das Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) unterzeichneten am Mittwoch daher im Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) einen Vertrag für Aufbau und Betrieb eines Stellplatzinformationsdienstes (SID). Das vermeldet das BMDV.

Über den SID landen die Informationen über Lkw-Parkplätze als offene Daten in der sogenannten Mobilithek des Bundes. Anbieter von Lkw-Navigationsanwendungen oder die Autobahn GmbH des Bundes können künftig auf dieser digitalen Plattform auf die Daten zugreifen und in ihre eigenen Anwendungen einfließen lassen. So landen die Daten im Cockpit der Lkw-Fahrer, die sie für die Parkplatzsuche nutzen können.

Der SID werde stufenweise aufgebaut. In der zweiten Jahreshälfte 2025 stehen die Belegungsstände von etwa der Hälfte, Mitte 2026 aller rund 1.900 Rastanlagen auf den Autobahnen in Deutschland zur Verfügung – so die Pläne des Bundes. Die Informationen von privaten Parkraumbetreibern wie zum Beispiel Autohöfen sollen auch eingebunden werden.