Intelligenz in der Intralogistik – die Angebote und Lösungen werden immer pfiffiger und bringen ein Mehr an Effizienz. Was sich im Lager alles tut und welche Innovationen dort Einzug halten, zeigt auch der diesjährige IFOY Award (International Intralogistics and Forklift Truck of the Year) auf. Zur zehnten Auflage des internationalen Wettbewerbs treten 14 Geräte und Lösungen von zwölf Anbietern an, die von 18. bis 23. März auf dem Gelände der Messe Dortmund um die Gunst der Juroren buhlen.

Breites Spektrum an Lösungen beim IFOY Award

Die Nominierten repräsentieren ein breites Spektrum an Produkten und Lösungen, die in der modernen Intralogistik zum Einsatz kommen. „Sie spiegeln wider, wohin die Reise der Intralogistik künftig geht: Neben Staplern und klassischer Lagertechnik spielen unter anderem automatisierte, ganzheitliche Lösungen, Software und autonome mobile Roboter (AMR) für Hochleistungslager eine zentrale Rolle. Die Endrunde mit hochkarätigen internationalen Finalisten wird sehr spannend“, kündigt Anita Würmser an, Vorsitzende der IFOY Jury. Die Jury besteht aus insgesamt 26 internationalen Fachjournalisten, darunter auch der Autor dieser Zeilen.

Um aufs Siegertreppchen zu kommen und den begehrten Oscar der Intralogistik zu ergattern, müssen die Bewerber erfolgreich ein dreistufiges Verfahren durchlaufen: Im IFOY Test ermitteln Experten in einem standardisierten Verfahren die Kennzahlen der Finalisten. Im IFOY Innovation Check beurteilen Wissenschaftler den Innovationswert der nominierten Geräte und Lösungen. Und in Stufe drei nehmen die Jury-Mitglieder die Lösungen selbst vor Ort in Augenschein und fällen ihr Votum. Bewertet werden unter anderem Innovationswert, Technik, Ergonomie und Handling, Sicherheit, Marktfähigkeit, Design und Kundennutzen sowie Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. Vergeben werden die Trophäen am 30. Juni. Der Austragungsort der Siegesfeier wird noch bekannt gegeben.

Und das sind die 14 Nominierten: