Mehr für dich drin Die FERNFAHRER-Welt im Juni

Trucker- & Country-Festival Geiselwind

Zwei Jahre sind eine lange Zeit. Doch in diesem Jahr ist es endlich wieder soweit: An Pfingsten findet nach langer Pause das Trucker- & Country-Festival in Geiselwind statt – und der FERNFAHRER ist wie immer mit dabei mit tollen Aktionen, Spitzenangeboten, Bonbonregen und vielem mehr. Ihr findet uns direkt bei der Außenbühne, wo auch die Band Sawyer für euch performen wird. Zusammen mit der Familie Strohofer, die mit dem Festival ihre Aktionen und Feierlichkeiten zu 40 Jahren Autohof Strohofer beschließt, freuen wir uns auf Hunderte toller Showtrucks aus Deutschland und den Nachbarländern. Wie immer ist gerade die Vielfalt der Trucks am Platz ein absolutes Highlight für kleine und große Lkw-Fans. Die herausragendsten Fahrzeuge werden selbstverständlich auch wieder prämiert. So ganz spurlos geht die Pandemie aber nicht am Konzept des Festivals vorbei. Diesmal wird das Trucker- & Country-Festival in Geiselwind zum reinen Open-Air-Event. Auf der Außenbühne sorgen Countrybands für beste Stimmung inmitten der schönsten Lkw. Auch für Familien wird viel geboten: Mini-Truckwelt auf über 200 Quadratmetern in der Music Hall, Spieleland mit Bobby Cars und Hüpfburgen, Kletterwald und Bogenschießen. Der Sing- & Dance-Country-Gottesdienst darf in diesem Jahr nicht fehlen, neben der großen Händler-Meile mit allem, was Fahrer und Countryfans benötigen.

Buchtipp des Monats

Berit Hüttinger und Andreas Helmberger wagen einen aufregenden Roadtrip durch Afrika, von der Sahara bis in die Tropen, und erzählen Geschichten von Allrad-Abenteuern und faszinierenden Menschen. Kommunikations-Designerin Berit Hüttinger träumte bereits in ihrer Kindheit davon, fremde Welten zu erforschen. Ein Glück, dass ihren Mann Heppo, von Beruf Zimmerermeister, ebenso oft das Fernweh packt wie sie. Westafrika stand schon lange auf der Reiseliste, denn die Musik von dort, insbesondere aus Mali, faszinierte die beiden schon lange. Mit "Frau Scherer", einem Mercedes-Benz LA 710, Baujahr 1964, geht es auf große Abenteuerfahrt durch Marokko, Mauretanien, Mali, die Elfenbeinküste, Ghana, Togo und Benin. Bis auf einen Federbruch lässt sie die treue "Frau Scherer" nicht im Stich. Dem Umbau des ehemaligen THW-Kofferlastwagens zum rustikalen Expeditionsmobil ist ein eigenes Buchkapitel gewidmet. Neben den reich bebilderten und humorvoll beschriebenen Eindrücken ihrer Reise geben die Abenteurer auch Tipps etwa zum Lkw-Fahren im Wüstensand. Berit Hüttinger / Andreas Helmberger: Mit dem Oldtimer durch Westafrika – Wüste, Voodoo, Viren, Federbruch. ISBN: 978-3-613-50927-6. 320 Seiten, 180 Abbildungen, Format: 170 x 240 mm. Preis: 29,90 Euro. Artikelnummer im FERNFAHRER-Shop: 080450.