Wohin fahren die Lkw, wobei hilft künstliche Intelligenz, was passiert in einem Lager, wer steuert das alles? Was einfach aussieht, ist sehr komplex - und wird am Tag der Logistik hinreichend erklärt: Zum wiederholten Mal lädt die Branche, initiiert von der Bundesvereinigung Logistik (BVL), bundesweit Schüler, Studenten, interessierte Bürger und Fachpublikum zu sich ein. Das Motto dieses Jahr: "Logistik ist mehr". Denn laut der BVL kann man Deutschlands drittgrößten Wirtschaftsbereich nicht nur auf „Transport, Umschlag und Lagerung“ reduzieren.

Was tatsächlich dahinter steckt, zeigen die zahlreichen Unternehmen und Organisationen, die sich mit eigenen Veranstaltungen an dem Tag beteiligen: Speditionen, Start-ups, Universitäten und Institute, die Fachvorträge, Betriebsrundgänge, Besichtigungen und Karriere-messen geplant haben. Nicht nur machen sie das Thema Logistik greifbar, sondern werben auch aktiv um Nachwuchs und um neue Mitarbeiter für die Branche. Der Tag der Logistik, so heißt es in einer BVL-Mitteilung, sei "besser als jede Stellenanzeige in der Zeitung".

Der Aktionstag findet längst nicht mehr nur in Deutschland statt: Auch Branchenverbände und -unternehmen in Litauen, Bulgarien, Luxemburg, Martinique, Polen, Portugal, der Republik Korea, in Rumänien, der Schweiz, in Spanien, Türkei, der Ukraine und Ungarn nehmen teil.